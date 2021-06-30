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聯強代理Dropbox 拓展遠距協作軟體商機

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

聯強國際今天宣布，加入Dropbox合作夥伴計劃成為首家代理商夥伴，為台灣市場提供Dropbox的協作軟體，包括Dropbox Business和電子簽名產品HelloSign。

Dropbox 亞太區夥伴關係負責人洪俊元（James Ang）表示，台灣最近面臨疫情而採取的警戒措施，企業轉向遠距的工作模式。他表示，目前全球有超過50萬個團隊正在使用Dropbox，希望透過旗下多元的Dropbox系列產品，滿足更多企業、公司與組織的遠端協作需求。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，看好疫後商用市場與雲端服務的需求，除了既有代理的 Autodesk、Microsoft、Unity軟體服務以外，加入Dropbox可提供企業客戶更豐富的雲端服務、線上儲存與遠距協作工具，為企業創造商業價值。

Dropbox 雲端服務 軟體

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