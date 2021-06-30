樺漢旗下超恩攜手Hailo 攻邊緣運算解決方案

工業電腦樺漢（6414）旗下超恩今（30）日指出，與AI人工智慧晶片廠商Hailo合作推出新世代極精巧AI邊緣運算解決方案 ABP-3000 AI無風扇嵌入式系統，將可應用於機器視覺、車載應用、機器人控制、公眾安全以及任何Edge AI邊緣運算應用需求。

此採用高效能低功耗核心處理器，搭載先進的Hailo-8™精巧型AI加速器，優異的AI運算效能與系統功耗，有效地將市場上邊緣運算效能提升到一個新的境界，超恩ABP-3000 AI極精巧無風扇嵌入式系統是擘劃新世代AI邊緣運算解決方案時，整體效能與系統功耗都能兼顧的嵌入式利器。

超恩業務處協理黃聖凱表示，AI人工智慧與物聯網技術的結合，為人類的生活帶來許多的便利、改變、與多元且創新應用的可能性，也因此增加了許多智慧邊緣運算系統的市場需求；超恩很榮幸有機會可以與Hailo建立雙贏的夥伴關係，一起推出高性能、低功耗和低延遲的ABP-3000 AI人工智慧運算專用嵌入式系統，期許透過這次與Hailo在產品與技術上的合作，強化超恩客戶與全球合作夥伴的市場競爭力，我們也將持續深化更多的合作項目，對準各種AI相關應用推出適切的解決方案。

Hailo執行長暨共同創辦人Orr Danon表示，目前各行各業都在尋求能提供他們的邊緣運算裝置更強大、多樣化、即時性與安全性都能兼顧的解決方案。超恩與Hailo的願景相當一致，我們合作推出一個領先市場的AI人工智慧解決方案，符合智慧零售、智慧城市、工業4.0及更高階領域的應用需求。我們期待與超恩持續合作，共同推動下一波的人工智慧邊緣運算潮流。