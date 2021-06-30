郭明錤：聯發科成為蘋果TWS供應商 明年出貨逾1.8億顆

天風國際證券分析師郭明錤今（30）日最新報告表示，聯發科（2454）成為蘋果 TWS新策略關鍵供應商，有助聯發科向其他品牌客戶推廣TWS晶片方案，且未來可望跟蘋果展開進一步的合作；他看好聯發科TWS晶片明年出貨量可能優於預期，預估可超過1.7～1.8億顆。

郭明錤指出，根據最新產業調查，蘋果新款TWS Beats Studio Buds採聯發科22奈米製程的TWS晶片，將Android裝置使用者定位為目標客戶之ㄧ，將有助蘋果提升TWS的市占率；同時，聯發科TWS晶片獲蘋果採用，將有助拓展其他品牌客戶。

郭明錤認為，蘋果近期開始銷售的Beats Studio Buds採用聯發科TWS晶片，有助蘋果在短期內改善TWS市占率下滑的情況；他表示，由於第2季AirPods需求低於預期，因此下修今年AirPods出貨量至約7,000～7,500萬部，較先前預測的7.500～8,500萬部低，蘋果在TWS市場雖仍是領導廠商，但市占率持續下滑。

郭明錤指出，蘋果針對Android裝置用戶推出新款TWS Beats機型的策略，可望在今年下半年到明年上半年改善TWS市占率下滑的情況，即使明年AirPods Pro 2沒有創新體驗，蘋果TWS裝置總出貨量明年將可望重回到1億部以上。

他強調，聯發科成為蘋果TWS策略轉型關鍵供應商，將有助於降低聯發科對5G晶片的依賴，同時提高未來取得蘋果其他訂單的可能性；同時將有助聯發科進一步拓展TWS晶片客戶；若聯發科出貨Beats Studio Buds的TWS晶片順利，未來將可望有更多Beats機型或其他蘋果產品將採用聯發科方案。

郭明錤說，受惠於蘋果、Sony、Skullcandy等品牌的訂單，預測聯發科TWS晶片今年及明年出貨量將分別達1.4～1.5億顆、1.7～1.8億顆。

郭明錤指出，根據最新產業調查，聯發科5G手機SoC訂單能見度已到明年上半年，雖然出貨能見度優於大部分電子零組件，但5G SoC供應商自明年開始將面臨更大競爭壓力，及產品組合難再改善的挑戰，建議投資人應更關注聯發科非5G SoC晶片或非手機產品的開發與出貨，包括TWS、PMIC、Wi-Fi 6E/7、IoT/AIoT與筆記型電腦等。