台積電打造緊急救護網 全方位捍衛員工職場健康與安全

台積電今日在企業社會責任電子報揭露，為使廠區內所有人員在意外或天然災害發生時能降低甚至免於傷病或災害，該公司以最高安全標準、透過四大主軸打造優於法規的緊急救護網，其中更特別成立常態編制急救組，一旦緊急應變程序啟動或廠區發生重大事件時，將可爭取時效、立即投入救護任務，全力守護員工職場健康與安全。

台積電強調，全方位的安全防護是健康職場的基石，台積電打造緊急救護網 是全方位捍衛員工職場健康與安全。

台積電表示，緊急救護團隊由專業護理人員、常態編制急救組人員、後備急救人員三大類別人員組成，其中，專業護理人員每日24小時輪班值勤；常態編制急救組人員則於災害發生時至指定地點設置救護站，進行傷患檢傷分類與處置；當傷患人數超過前二者可負荷程度時，再由後備急救人員加入以協助支援。

為強化緊急救護團隊的專業能力，台積公司優化人員培訓課程與設備，同時建立完整的應變程序並定期演習，當事件發生時可即時且確實執行救護處置，將人員損傷風險降至最低。

此外，台積電各廠區也皆設有健康中心，中心內備妥足夠急救藥品及器材，包括自動體外心臟去顫器、急救包、氧氣筒、急救甦醒球、血壓計、血氧計、血糖機、長背板／擔架、輪椅、骨折固定板、化災包、包紮敷料等醫療物資，各廠區皆設有救護設備車。

若健康中心所在建築物有安全疑慮，常態編制急救組人員可立即至戶外指定地點集合，結合救護設備車快速完成救護站設置。

除定期的救護訓練外，台積電緊急救護團隊每年參與各廠區災害應變演習，並邀請急救診療相關外部專家擔任評審驗收演練成果，以精進救護專業。

此外，為強化與外部跨單位之間的連結，台積電也不定期與公司所在各地消防機構、環保署環境事故專業技術小組、毒化災急救責任醫院等共同進行演練，藉此培養默契並提升救援過程的順暢度，擴大救災量能，更進一步強化緊急救護網功能。