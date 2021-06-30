研究報告：企業應於組件和系統層提升效率

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機近期發布一項研究報告—《數位經濟和氣候影響》，探討未來數位化及智慧應用的相關趨勢。報告中指出，到 2030 年，與 IT 部門相關的電力需求預計將增加近 50%。然而，隨著電力系統需達成減碳排放目標，屆時排放量增加不會超過 26%。

為幫助減緩排放量的增加，施耐德電機永續發展研究組織建議，企業應持續努力在組件和系統層面，提升 IT 以及能源效率；同時報告也強調需特別關注邊緣運算的興起，因為從 PUE 的角度來看，邊緣運算系統的效率預計低於超大規模資料中心。

施耐德電機關鍵電力事業部執行副總裁 Pankaj Sharma 表示，當全世界因為疫情而封鎖時，上網的需求增加、網路流量也爆增，但人們誤解了當數位活動變多時，也會排放更多的二氧化碳，有些預測 IT 相關用電量的報告，更曾言未來每五年用電量會翻一倍。

事實上，施耐德永續發展組織的分析推翻了這項預測，雖然如此，作為一間企業我們仍必須保持警惕，尋找可持續收益的新來源，同時確保彈性，因為數位化將促使人類生活不斷前進。

除了發布研究報告外，施耐德還宣布更新其 EcoStruxure IT 資料中心基礎設施管理軟體，和 Galaxy VL 三相不間斷電源 (UPS)，希望推動產業發展，實現永續發展目標，同時提高 IT 和資料中心基礎設施的彈性。

在新的研究報告中，探討了數位化支出的需求漸增，需要一個更複雜的混合環境，能涵蓋了企業、雲端架設和邊緣資料中心。 為了應對混合 IT 環境這樣獨特的管理挑戰，施耐德同步更新EcoStruxure IT軟體，以提高效率和彈性，包括：

更強的遠端管理功能：新的精細遠端設備配置功能，讓能使用者在內建EcoStruxure IT Expert 的中央控制平台，一次更改一台或多台設備上的配置，也支援新的Galaxy VL。在此之前已經有發布關於設備安全健康狀態的更新，兩者同步更新之後，使用者只要點擊幾下，就能辨別故障或有問題的設備或配置，進而確保其混合 IT 環境的安全。

更全面的環境監控：環境監控系統確保使用者隨時隨地了解資料中心和 IT 部署情況。 通過此更新，使用者可以快速有效地將大規模配置規劃，遠端推送到 NetBotz 鏡頭 750 和 755，進而提高關鍵基礎設施的安全性。

更強化的遠端容量建模和規劃：借助 EcoStruxure IT Advisor 的新功能，使用者可以遠端比較無限數量的機架，並輕鬆識別可用容量、查看部署的資產及文件數。

在台灣上市的Galaxy VL是同類產品中最緊湊的三相UPS，具有模組化功能，和可擴展 300-500 kW (380V/480V)，且 ECOnversion TM下的運行效率高達 99%。現在搭載重新設計的 Galaxy 鋰離子電池櫃，適用於資料中心、工業流程和關鍵基礎設施，提供可持續、高密度和創新的能源儲存解決方案，且獨特的機櫃可適用支援整個 Galaxy V 系列。