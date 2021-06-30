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台積電去年新進碩士畢業工程師 年薪逾180萬元

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
台積電。 報系資料照
台積電。 報系資料照

台積電（2330）今日公布2020年企業社會報告書，該公司去年在台灣進用超過7,300位新進員工，新進碩士畢業工程師的薪酬，超過180萬元。該公司去年4月對台灣及海外同仁進行本薪調整，台灣地區的調薪幅度約為3%至5%，今年1月對台灣廠區所有正職員工進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，本薪因此增加20%。

截至去年底為止，台積電全球員工總數為56,831人，包含超過3.8萬名的主管人員、專業人員和助理人員，另有約1.8萬名生產線技術人員。該公司約有九成員工位於台灣。

台積電隨公司營收及獲利持續成長，員工整體薪資福利費用於2016年時為997億元，去年已來到1,408 億元，同一期間內的年度人均薪資福利費用，由212 萬元增加至248萬元。

台積電去年台灣廠區核定的現金獎金及酬勞總額達695 億元，新進碩士畢業工程師 的平均整體薪酬，包括12個月本薪、2 個月年終獎金、現金獎金及酬勞，整體薪酬約180萬元，直接員工平均整體薪酬高於100 萬元，每月平均收入為台灣基本工資的4 倍。

台積電 薪資

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