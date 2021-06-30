快訊

蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

NEC與台揚科技策略聯盟 拓展Open RAN

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

IT與網路技術整合領導廠商日商NEC集團 (NEC ) 宣布與網路無線射頻(RF)解決方案領導廠商台揚科技（2314）展開策略合作，透過各種無線射頻產品強化Open RAN產業生態系統，有效滿足全球4G5G市場的需求。

此策略合作夥伴關係的目的是透過非MIMO模式與巨量天線(Massive MIMO)模式等網路組態與效能架構，為通訊服務供應商(CSPs)提供更多樣化的Open RAN產品，並發展從鄉村到城市的各種使用案例。

在此協議下，NEC與台揚科技將共同為市場提供無線電單元(Radio Unit, RU)解決方案，以因應日益增長的Open RAN無線電單元需求，滿足全球一線通訊營運商對布建Open RAN網路的高品質要求。

為了滿足市場對供應鏈多樣化的需求，及確保電信等級的效能、可靠性和可用性，NEC 提供各種不同的選項來增加其 Open RAN 及解構式(disaggregated)的產品組合。透過此策略聯盟，NEC得以擴展Open RAN產品線，進而搶占龐大的市場商機。

台揚科技董事長暨執行長顏信介表示，「NEC是開放式與解構式網路的產業領導者，具備端對端Open RAN解決方案整合的專業能力，」台揚能成為NEC的策略夥伴，共同為市場提供開放式、高效能、高品質的5G無線電單元產品。

「開放式、解構式的5G網路生態系統能徹底改變整個產業，」NEC集團資深副總裁Shigeru Okuya表示。「透過與台揚科技建立穩固的策略合作夥伴關係，NEC承諾加速推動商用Open RAN的部署，為客戶提供更大的價值。」

5G 4G 生態

延伸閱讀

MWC展 台廠秀5G實力

勞力士ROLEX 2021年雄才偉略大獎名單全新公布

日本最大綜合物流業者 日本通運攜手NEC進行數位化轉型

聯發科小金雞 擬對岸掛牌

相關新聞

台積電去年新進碩士畢業工程師 年薪逾180萬元

台積電（2330）今日公布2020年企業社會報告書，該公司去年在台灣進用超過7,300位新進員工，新進碩士畢業工程師的薪...

憂開放多元進口 四大太陽能模組廠罕見攜手發表聲明

針對太陽光電系統廠向經濟部能源局提出建議並登報，要求政府「多元開放國外模組及電池產品進口」。 包括聯合再生、元晶、茂迪和...

華為攻鏡頭 挑戰大立光

鴻海集團轉投資夏普昨（29）日宣布，出售旗下鏡頭廠日商康達智（Kantatsu）連雲港廠股權予遼寧中藍電子科技（ZET）...

台積Q3營收 美銀估增16%

台積電預計7月中召開法說會，美銀證券昨（29）日認為，下半年全球5G、高速運算（HPC）應用推陳出新，需求將達到年度高峰...

集團整合 國巨、奇力新30日停牌

被動元件大廠國巨及泛集團電感廠奇力新昨（29）日先後公告在今（30）日停牌。市場推估，近期國巨積極整合集團內部和調整結構...

鴻海代工日本軟銀Pepper機器人 傳停產

外電報導，日本軟銀集團 （SoftBank Group）已停產鴻海代工的Pepper機器人，原因是需求疲軟。軟銀也削減旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。