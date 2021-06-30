NEC與台揚科技策略聯盟 拓展Open RAN

IT與網路技術整合領導廠商日商NEC集團 (NEC ) 宣布與網路無線射頻(RF)解決方案領導廠商台揚科技（2314）展開策略合作，透過各種無線射頻產品強化Open RAN產業生態系統，有效滿足全球4G與5G市場的需求。

此策略合作夥伴關係的目的是透過非MIMO模式與巨量天線(Massive MIMO)模式等網路組態與效能架構，為通訊服務供應商(CSPs)提供更多樣化的Open RAN產品，並發展從鄉村到城市的各種使用案例。

在此協議下，NEC與台揚科技將共同為市場提供無線電單元(Radio Unit, RU)解決方案，以因應日益增長的Open RAN無線電單元需求，滿足全球一線通訊營運商對布建Open RAN網路的高品質要求。

為了滿足市場對供應鏈多樣化的需求，及確保電信等級的效能、可靠性和可用性，NEC 提供各種不同的選項來增加其 Open RAN 及解構式(disaggregated)的產品組合。透過此策略聯盟，NEC得以擴展Open RAN產品線，進而搶占龐大的市場商機。

台揚科技董事長暨執行長顏信介表示，「NEC是開放式與解構式網路的產業領導者，具備端對端Open RAN解決方案整合的專業能力，」台揚能成為NEC的策略夥伴，共同為市場提供開放式、高效能、高品質的5G無線電單元產品。

「開放式、解構式的5G網路生態系統能徹底改變整個產業，」NEC集團資深副總裁Shigeru Okuya表示。「透過與台揚科技建立穩固的策略合作夥伴關係，NEC承諾加速推動商用Open RAN的部署，為客戶提供更大的價值。」