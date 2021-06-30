鴻海助攻 傳Nokia將推高階手機X60搭載鴻蒙系統

鴻海（2317）集團旗下、富智康營運品牌諾基亞（Nokia），傳出即將於今年推出的新款手機、Nokia X60、X60 Pro，可望成為首款搭載鴻蒙系統的諾基亞手機。

有消息指出，諾基亞手機正計劃接入鴻蒙系統，如果進展順利的話，諾基亞X60或將成為首款搭載鴻蒙系統的諾基亞手機。這對於諾基亞手機而言，無疑是絕佳的翻身時機。

據介紹，諾基亞X60螢幕為曲面螢幕，並搭載6000mAh大電池，將配備一顆高達兩億畫素的主攝影鏡頭，主打高階的拍照功能。從目前曝光的配置來看，諾基亞X60可以說集各種高規格零件於一身，加上搭載華為自家作業系統鴻蒙OS（HarmonyOS），5G的諾基亞X60系列未演先轟動。

市場認為，目前包含小米、三星、摩托羅拉等手機品牌均推出了一億畫素鏡頭的旗艦手機，億級畫素等級的手機，可望為今年手機討論度最夯的話題之一。

法人認為，諾基亞X60一旦成為市場話題，在出貨暢旺下，鴻海旗下的富智康可望受惠。 傳為Nokia X60渲染圖。 圖／截自網路

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