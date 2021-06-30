快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

屏東Delta群聚再增1確診！多3人驗出Delta變異株 累積15人

LED顯示屏今年產值上看62.7億美元 年增13.5%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
全球LED顯示屏市場規模。記者李珣瑛／翻攝
全球LED顯示屏市場規模。記者李珣瑛／翻攝

集邦科技（TrendForce）研究顯示，2020年全球LED顯示屏市場受到疫情影響，整體產值僅達55.3億美元，年減12.8%，其中又以歐美地區需求下滑最為明顯。2021年隨著整體需求回溫，以及上游零組件因短缺漲價，LED顯示屏廠商也同步調漲產品售價因應，今年LED顯示屏市場產值將有望上升至62.7億美元，年增13.5%。

TrendForce指出，隨著各國疫苗施打率提升進而逐步解封，各大商業活動及運動賽事如歐洲足球聯賽、東京奧運等也陸續恢復舉行，使整體需求逐漸復甦。此外，受到驅動IC、五金建材、LED元件等上游材料成本相繼上漲影響，為維持基本獲利，包括利亞德（Leyard）、洲明科技（Unilumin）、艾比森（Absen）等LED顯示屏廠商陸續調漲產品售價。

觀察2020年LED顯示屏廠商排名動向，利亞德去年海外業務受疫情影響，儘管總營收有所下跌，市占率仍達11.3%，排名全球第一；洲明科技也同樣面臨海外業績衰退，但在擴大中國市場業務比重的策略下，營收僅微幅下跌，以10.8%市占率位居第二名；強力巨彩則主要以中國市場為主，透過積極經營通路銷售，使其營收逆勢增長，位居第三名；列居第四至第八名的還包括達科電子（Daktronics）、海康威视（Hikvision）三星電子（Samsung Electronics）、艾比森、山西高科（Shanxi High-tech Huaye）。

整體而言，儘管去年大多數廠商營收表現因疫情衝擊而有所下滑，尤其以歐美作為主要銷售市場的業者影響甚鉅，包括利亞德、洲明科技和艾比森等。然而，以中國為主力市場的業者如強力巨彩、山西高科等，自去年第三季以來需求便逐漸回溫，至第四季達到高峰，進而拉升去年前八大LED顯示屏廠商的市占至58%，相較2019年的54%上升4個百分點。

2020全球LED顯示屏廠商市占率。記者李珣瑛／翻攝
2020全球LED顯示屏廠商市占率。記者李珣瑛／翻攝

LED 營收 疫情

延伸閱讀

夜市力拚微解封 高雄地方型小夜市陸續恢復營業

不用搶票惹！花80元就能看五月天演唱會

枋山楓港、善餘今解封菜市場冷清 村民：大家自主管理

Mini LED新品連發 富采吃補

相關新聞

鴻海代工日本軟銀Pepper機器人 傳停產

外電報導，日本軟銀集團 （SoftBank Group）已停產鴻海代工的Pepper機器人，原因是需求疲軟。軟銀也削減旗...

憂開放多元進口 四大太陽能模組廠罕見攜手發表聲明

針對太陽光電系統廠向經濟部能源局提出建議並登報，要求政府「多元開放國外模組及電池產品進口」。 包括聯合再生、元晶、茂迪和...

華為攻鏡頭 挑戰大立光

鴻海集團轉投資夏普昨（29）日宣布，出售旗下鏡頭廠日商康達智（Kantatsu）連雲港廠股權予遼寧中藍電子科技（ZET）...

台積Q3營收 美銀估增16%

台積電預計7月中召開法說會，美銀證券昨（29）日認為，下半年全球5G、高速運算（HPC）應用推陳出新，需求將達到年度高峰...

集團整合 國巨、奇力新30日停牌

被動元件大廠國巨及泛集團電感廠奇力新昨（29）日先後公告在今（30）日停牌。市場推估，近期國巨積極整合集團內部和調整結構...

陸廠循「立訊模式」 壯大紅色鏈

近年紅色供應鏈步步進逼，從下游組裝到上游關鍵零組件，帶動iPhone供應鏈大洗牌，中國大陸各大廠擠破頭，個個都想循「立訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。