攻暑假商機 華碩推水冷散熱器、超靜音風扇

華碩（2357）今（30）日指出，全新一體式水冷CPU散熱器三大系列報到，包含旗艦級「ROG Ryujin II」、潮流吸睛的「ROG Strix LC II ARGB」，實力強悍的「TUF Gaming LC ARGB」，皆配備高性能風扇、自訂燈效和業界最高六年保固，為玩家DIY組裝首選；另推出散熱風扇「ROG Strix XF 120」，強調高效低噪的超水準表現。

華碩表示，具備神級降溫能力的ROG Ryujin II系列，擁有第7代Asetek幫浦和Noctua Industrial PPC風扇，及額外的嵌入式風扇，為主機板CPU插槽區、VRM和M.2強勁冷卻；幫浦外蓋配備3.5吋LCD面板，監測系統核心數據一目了然，亦可透過Armory Crate軟體自訂圖形動畫，打造專屬特色。ROG Ryujin II 240／360，建議售價NT$6,990／NT$8,990。

此外，ROG Strix XF 120為尺寸120mm的4-pin PWM散熱風扇，適用於機殼、一體式水冷及CPU散熱器，轉速調節範圍廣(250rpm至1800rpm)，調校彈性大，性能絕佳。ROG Strix XF 120採用高穩定性「360°磁懸浮軸承(MagLev)」，減輕摩擦聲響與耗損，使用壽命長達40萬小時；風扇四周內建抗震襯墊，運轉音量極低(≤ 22.5分貝)，比圖書館更安靜，使玩家在無噪環境下享受遊戲。ROG Strix XF 120，建議售價NT$790。

華碩日前表示，第2季，PC將季增5-10%，但零組件因處於傳統淡季，預期將季減5-10%。