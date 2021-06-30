反制進口模組 太陽能三巨頭發聲明

近期部分太陽能業者要求政府「多元開放國外模組及電池產品進口」，對此，元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等國內太陽能模組廠今（30）日再度共同發出聲明反擊，上游原物料上漲才是模組價格走升的主因，開放模組進口，無法解決系統開發商成本上漲的問題。

元晶董事長廖國榮認為，指出多晶矽、鋼鐵、鋁、半導體晶片、銅等太陽能關鍵零件，供應愈來愈緊缺，太陽光電系統開發商今天面臨的是「全面性成本」上漲，非僅是模組成本上升問題。模組成本僅占系統總成本約23%，其他77%以上的成本，主要是鋼鋁支架材料、人力成本、升壓站、變電器及饋線材料、土地租金/回饋金等。其中鋼鋁支架材料、人力成本及土地租金/回饋金等漲幅更遠超過模組。因此，即使政府開放東南亞製模組進口，也解決不了系統開發商模組以外的成本上漲因素。

據悉，模組成本占系統總成本23%，模組價格上漲25%，約影響系統總成本5.75%，僅影響系統開發商20年期投資報酬率約1.54%。聯合再生執行長潘文輝表示，我國光電系統投資報酬率在銀行融資75%下，20年期投資報酬率約7%至10%，如果純粹考慮模組成本上漲，投資報酬率減少1.54%應該還在可容忍範圍。

此外，模組的光電轉換效率不斷進步，下半年每片模組發電瓦數將提高10-15瓦，也會大幅降低光電系統成本，並貢獻開發商投資報酬率約0.4%以上。但模組成本上揚都不反應，等於是讓模組製造業無法生存，實非我國完整產業鏈之福。

事實上，台灣目前模組年產能達3GW以上且模組效率與國際一線大廠相當，且正在陸續擴充中，足以應付台灣未來需求，絕非某些錯誤訊息所言只有1.5GW。中美矽晶（5483）董事長徐秀蘭表示，我國主要電池及模組廠商，包括聯合再生、元晶、茂迪、中美晶、友達（2409）、錸德（2349）及安集（6477）等都是股票上市/上櫃公司，產能不但充足且隨時等待政府號召，將視台灣市場需求快速擴充。

依據目前我國太陽能模組出貨主流為G1、六十片半切為340~350W，模組效率為20.3~20.8%，與國際相同尺寸模組平均值20.4%相當。台灣因屬颱風多的環境，目前M6模組也多家已送經濟部標準局測試中，在民眾沒有使用疑慮下將可逐步放大產能。中美晶副總陳蓓怡表示，倘若政府能夠鼓勵業者，其實台灣技術要領先國際提供合理價格超高效率的太陽能產品是容易做到的。