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系統商要求開放進口 四大太陽能業者齊發聲

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

受到去年來上游所有原料全面上漲壓力，日前國內太陽能系統業者要求政府，開放多元開放國外模組及電池產品進口，對此，國內太陽能業者包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）及中美晶（5483）今（30）日再發出共同聲明指出，模組上漲約僅影響系統總成本5.75%，系統商面對的是所有上游原物料全面上漲問題，太陽能業者強調，國內模組價格符合國際行情，未來仍是國內太陽能建置最佳採購來源。

元晶董事長廖國榮認為，美國太陽能系統建置成本也大幅上漲，包括多晶矽、鋼鐵、鋁、半導體晶片、銅等太陽能關鍵零件，供應愈來愈緊缺。太陽光電系統開發商今天面臨的是「全面性成本」上漲，非僅是模組成本上升問題。模組成本僅占系統總成本約23%，其他77%以上的成本，主要是鋼鋁支架材料、人力成本、升壓站、變電器及饋線材料、土地租金及回饋金等，因此，即使政府開放東南亞製模組進口，也解決不了系統開發商模組以外的成本上漲因素。

聯合再生潘文輝執行長也表示，我國光電系統投資報酬率在銀行融資75%下，20年期投資報酬率約7%~10%，如果純粹考慮模組成本上漲，投資報酬率減少1.54%應該還在可容忍範圍。此外，模組的光電轉換效率不斷進步，下半年每片模組發電瓦數將提高10-15瓦，也會大幅降低光電系統成本，並貢獻開發商投資報酬率約0.4%以上。

潘文輝並強調，模組廠面臨大幅的成本上漲問題，若模組價格都不上漲反應，等於是讓模組製造業無法生存，實非我國完整產業鏈之福。

此外，對面系統業者指稱國內模組產能供應不足，對此中美矽晶董事長徐秀蘭則表示，我國主要電池及模組廠商，包括聯合再生、元晶、茂迪、中美晶、友達（2409）、錸德（2349）及安集（6477）等都是股票上市或上櫃公司，產能不但充足且隨時等待政府號召，將視台灣市場需求快速擴充，對市場需求可以充分供貨。

太陽能 中美晶

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