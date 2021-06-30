憂開放多元進口 四大太陽能模組廠罕見攜手發表聲明

針對太陽光電系統廠向經濟部能源局提出建議並登報，要求政府「多元開放國外模組及電池產品進口」。 包括聯合再生、元晶、茂迪和中美晶四大模組廠今日聯署發出共同聲明，直指開放多元進口，將讓台灣模組市場間接成為大陸模組的天下，這樣的結果，未來光一次颱風，就可能讓台灣出現一個月以上的缺電危機。

四大模組廠並由聯合再生執行長潘文輝、元晶董事長廖國榮、茂迪總經理葉正賢及中美晶董事長徐秀蘭共同具名，向經濟部提出目前太陽能模組面臨原物料飆漲現況，且對系統廠提未未徵詢其他上下游同業意見，就登報抨擊，表達不滿。

以下是四大廠決策者提出的聯合聲明。

元晶董事長廖國榮認為，綜觀美媒CNBC報導美國太陽能系統建置成本也大幅上漲，報導指出多晶矽、鋼鐵、鋁、半導體晶片、銅等太陽能關鍵零件，供應愈來愈緊缺。

太陽光電系統開發商今天面臨的是「全面性成本」上漲，非僅是模組成本上升問題。

模組成本僅占系統總成本約23%，其他77%以上的成本，主要是鋼鋁支架材料、人力成本、升壓站、變電器及饋線材料、土地租金/回饋金等。其中鋼鋁支架材料、人力成本及土地租金/回饋金等漲幅更遠超過模組。

因此，即使政府開放東南亞製模組進口，也解決不了系統開發商模組以外的成本上漲因素。

聯合再生潘文輝執行長表示，模組成本占系統總成本23%，模組價格上漲25%，約影響系統總成本5.75%，僅影響系統開發商20年期投資報酬率約1.54%。

他說，我國光電系統投資報酬率在銀行融資75%下，20年期投資報酬率約7%~10%，如果純粹考慮模組成本上漲，投資報酬率減少1.54%應該還在可容忍範圍。

此外，模組的光電轉換效率不斷進步，下半年每片模組發電瓦數將提高10-15瓦，也會大幅降低光電系統成本，並貢獻開發商投資報酬率約0.4%以上。但模組成本上揚都不反應，等於是讓模組製造業無法生存，實非我國完整產業鏈之福。

中美矽晶徐秀蘭董事長表示，目前模組年產能達3GW以上且模組效率與國際一線大廠相當，且正在陸續擴充中，足以應付台灣未來需求，絕非某些錯誤訊息所言只有1.5GW。

我國主要電池及模組廠商，包括聯合再生、元晶、茂迪、中美晶、友達、錸德及安集等都是股票上市/上櫃公司，產能不但充足且隨時等待政府號召，將視台灣市場需求快速擴充。

另依據目前我國太陽能模組出貨主流為G1、六十片半切為340~350W，模組效率為20.3~20.8%，與國際相同尺寸模組平均值20.4%相當。台灣因屬颱風多的環境，目前M6模組也多家已送經濟部標準局測試中，在民眾沒有使用疑慮下將可逐步放大產能。

中美晶陳蓓怡副總進一步補充說，台灣還有很多太陽能電池新技術可以發展，倘若政府能夠鼓勵業者，其實台灣技術要領先國際提供合理價格超高效率的太陽能產品是容易做到的。

茂迪公司葉正賢總經理表示，據他了解，模組延期交貨並非普遍性問題，最近茂迪的確也幫國內一些系統廠提供緊急生產服務。葉總接著表示其實在商場上難免遇有合約爭議，通常透過友好協商，協商不成也可以透過司法解決，僅透過媒體放話反而讓人覺得別有所圖。

他說，以前由於太陽能電廠建廠期間長，而模組長期屬於跌價使得模組交易從報價、簽約至實際出貨，動輒數月甚至一年半以上，但模組生產周期是短暫的，因此系統商往往會把半年後預估跌價價格納入議價。；這種生產與交貨的時間落差，且在價格波動和原預估大不相同時，就不免會發生商業條件的爭議。

葉正賢表示，過去十餘年模組延期交貨通常都是系統商要求延後，而非製造廠商，模組延遲交貨很多理由都是遇到地方抗爭、機構刁難、整地困難等因素，因此長期以來模組製造商經常要為開發商延遲取貨而背負很多庫存。

過去的延遲取貨並不會造成買賣雙方太多爭議，主要是十多年來模組成本隨著時間因素呈現不斷下跌趨勢，所以系統開發商普遍存在模組實際交貨價格會比報價低的預期心理，並把這種預期心理反映在計算投資報酬上。過去的經驗顯示，只要模組價格大幅下跌，即使已簽約並付訂，很多開發商仍會要求降價或放寬其他交易條件，如延後付款或拉長保固期限等。

葉正賢進一步指出，這次模組成本急遽上升是12年來僅見，也是全球供應鏈因應嚴峻疫情的結果，市場變化非模組製造商所能掌控，我們建議政府對少數商業爭議，由買賣雙方自行協商或尋求仲裁等方式解決；也希望少數團體不要慫恿系統商故意延宕工期，給政府施加壓力及增加困擾。

四大廠都同聲指出，政府如開放第三地模組進入台灣市場又僅靠產證管理，將造成中國大陸製便宜模組「輾轉」進入台灣市場。

業者分析，自2012年美國及歐盟相繼對中國製電池及模組實施高關稅或數量設限後，中國廠商早已在東南亞設廠規避貿易報復，九成以上東南亞電池或模組製造商都由中國廠商投資。

四大廠進一步指出，當台灣建置20GW太陽電力系統後，每天約可產出7,000萬度電力，當一個颱風壟罩全台時，約會損毀0.5%的模組，當0.5%的模組損毀，由於模組串聯原因，可能導致大幅電力短缺!?若修復供電必須從越南等地進口模組，從緊急生產、海運到台灣，不包含兩個國家的報關手續至少需要兩個月以上時間。

四大廠強調因是股票上市櫃公司，且長期深耕台灣，對於事關國家能源發展的太陽電力，除結合系統供應商全力以赴，更要杜絕謠言滿天飛。