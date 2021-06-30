618賣超好 外資上調iPhone今年出貨預期鴻海受惠

日系外資今（30）日出爐最新報告中指出，今年下半年iPhone新機系列銷售優於預期，新款iPhone的訂單分配持續保持穩定下，EMS廠鴻海（2317）可望受惠，外資更預估，日系外資調高今年下半年iPhone新機出貨預估，由原先8,200萬支上修到8,500萬支，預估今年整體iPhone代工量從2.25億支調高到2.28億支。

外資指出，觀察到中國大陸市場在這次618大促時，iPhone在進行促銷後大受中國大陸消費者歡迎。且與對手相較於Android陣營，蘋果供應鏈今年下半年面臨成本壓力和零組件缺貨問題較小。

日系外資指出，雖然市場擔心立訊的切入，對鴻海帶來競爭壓力，不過日系外資認為，相關影響在可控制範圍內，主要在於今年iPhone新機出貨量可望比去年增加，加上鴻海在iPhone組裝市占下滑程度有限，鴻海去年下半年iPhone 12系列的訂單占比約72%至74%，今年下半年iPhone新機中，預估鴻海訂單占比則為68%至70%，若iPhone下半年銷售優於預期，鴻海將成為主要受益者。

在零組件方面，該外資也指出，今年鴻海iPhone的金屬機殼市場市占率訂單基本上沒有變化，仍然是不銹鋼中框的主要供貨者。該外資並調升鴻海目標價，鴻海可望喜迎下半年旺季。