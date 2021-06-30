宇瞻DDR5 SODIMM工業級記憶體領先登場

全球工控記憶體品牌Apacer宇瞻科技（8271）籌組DDR5生態鏈聯盟、整合關鍵技術有成，繼推出DDR5 UDIMM後，領先業界發表首款DDR5 SODIMM工業級記憶體。宇瞻DDR5 SODIMM目前已送交Intel測試驗證，最快將於2021年第三季開放產品相容性測試，加速新世代工業電腦開發與產品商業化時程並搶得市場先機。

支援DDR5最新處理器平台可望於今年下半年陸續推出，相關的產品設計研發也隨之展開。看準目前市場上仍未有SODIMM規格的DDR5記憶體可供開發測試，可能導致工業電腦研發進度延遲、甚至拖累新世代產品上市時間，宇瞻提早半年完成業界首款DDR5 SODIMM工業級記憶體研發，鎖定具高效能運算需求的嵌入式系統與工業電腦，幫助客戶加速產品開發進程。

宇瞻表示，該公司DDR5 SODIMM工業級記憶體採用美光（Micron）最新1znm 16Gb DDR5原廠顆粒，記憶體時脈提升至4800Mhz。針對訴求高穩定、高可靠度的工控應用，宇瞻DDR5 SODIMM的On-die ECC糾錯機制，大幅強化了DRAM IC的RAS（Reliability, Availability and Serviceability），為系統提供絕佳的穩定性與可靠度。

另一方面，DDR5 SODIMM增加了電源管理功能，以電源管理IC（PMIC）的配置，高效控制系統電源負載，提升訊號完整性與兼容性。此外，其僅1.1V的工作電壓，也有助於減少系統功耗與發熱量，特別適用於需要低功耗與散熱不易的工控系統。