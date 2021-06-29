智原推出LPDDR4實體層 搭載三星14奈米平台
IC設計服務廠智原科技今天宣布，推出LPDDR4與LPDDR4X規格標準的實體層（PHY），這方案是以三星（Samsung）的14奈米製程平台為基礎，適用於多媒體等應用。
智原表示，這個LPDDR4與LPDDR4X規格標準的實體層矽智財（IP）已通過矽驗證，不但面積小，且功耗低，傳輸速度可達4.2Gbps。除多媒體之外，還適用於虛擬實境、擴增實境、人工智慧邊緣運算、機器人與固態硬碟等應用。
智原營運長林世欽說，公司過去在DDR3、DDR4及LPDDR3擁有豐富經驗，涵蓋55奈米至28奈米製程，將有助三星平台上的客戶加速開發。
林世欽表示，智原這次在三星14LPC製程平台推出LPDDR4及LPDDR4X方案，未來將持續在三星製程平台上推出IP，為更多客戶帶來商機。
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