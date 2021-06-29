快訊

男童學柔道被摔成腦死急救70多天不治 父母在旁悲泣

銀行股帶動 美股早盤標普500再創歷史新高

智原推出LPDDR4實體層 搭載三星14奈米平台

中央社 / 台北29日電

IC設計服務廠智原科技今天宣布，推出LPDDR4與LPDDR4X規格標準的實體層（PHY），這方案是以三星（Samsung）的14奈米製程平台為基礎，適用於多媒體等應用。

智原表示，這個LPDDR4與LPDDR4X規格標準的實體層矽智財（IP）已通過矽驗證，不但面積小，且功耗低，傳輸速度可達4.2Gbps。除多媒體之外，還適用於虛擬實境、擴增實境、人工智慧邊緣運算、機器人與固態硬碟等應用。

智原營運長林世欽說，公司過去在DDR3、DDR4及LPDDR3擁有豐富經驗，涵蓋55奈米至28奈米製程，將有助三星平台上的客戶加速開發。

林世欽表示，智原這次在三星14LPC製程平台推出LPDDR4及LPDDR4X方案，未來將持續在三星製程平台上推出IP，為更多客戶帶來商機。

智原 三星

延伸閱讀

三星預覽新版智慧手錶操作介面 預告新款Galaxy Watch將在夏季Unpacked活動上揭曉

三星MWC發表新智慧手表介面與整合平台 新品再等等

關鍵零件供貨短缺影響 消息指稱三星將延後推出Galaxy S21 FE

三星千金為愛下嫁 夫卻長年酗酒家暴「夫妻感情已破滅」

相關新聞

微軟將推雲端PC 帶動鴻海等伺服器供應商擴大出貨

微軟雲端業務成長快速，外電報導，微軟正在加緊開發基於雲端平台（Azure）的雲端PC服務，華爾街分析師預言，雲端PC將是...

陸太陽能廠大規模停工 多晶矽自去年以來首次降價

去年第三季以來，報價已持續上漲超過三個季度的太陽能上游原料多晶矽，在中國太陽能不堪成本上漲的壓力之後，出現聯合大規模停工...

特斯拉訓練自駕車的頂尖超級電腦 搭載輝達A100 GPU

特斯拉 (Tesla) 人工智慧部門資深總監 Andrej Karpathy 於 CVPR 2021 大會中，宣布自家用...

力挺國家隊 台達電捐贈抑菌艙給東奧選手

東京奧運中華隊培訓隊選手進入最後衝刺階段，為確保教練、選手健康安全無虞，台達電（2308）日前捐贈其最新的防疫產品「U+...

TPCA：三大需求支撐 上市櫃PCB廠5月營收年增16.8%

根據台灣電路板協會（TPCA）最新數據資料顯示，受惠於高效能運算、車用電子、宅經濟需求刺激下，5月台灣電路板上市櫃企業營...

工研院4大金獎技術揭曉 治乾癬植物藥受關注

素有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，在今天公布4項獲得金牌創新技術，分別是乾癬治療植物新藥、高深寬比玻璃基板電鍍填孔及檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。