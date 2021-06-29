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微軟將推雲端PC 帶動鴻海等伺服器供應商擴大出貨

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
微軟正在加緊開發基於雲端平台（Azure）的雲端PC服務。路透
微軟正在加緊開發基於雲端平台（Azure）的雲端PC服務。路透

微軟雲端業務成長快速，外電報導，微軟正在加緊開發基於雲端平台（Azure）的雲端PC服務，華爾街分析師預言，雲端PC將是微軟下一款殺手級商品。微軟雲端服務伺服器主力供應商包括鴻海（2317）、緯穎（6669）與英業達（2356）等可望受惠。

微軟是緯穎的主力客戶之一，鴻海2020年也攻入微軟雲端伺服器供應鏈，開始擴大出貨。英業達與微軟最近則攜手打造5G專網的智慧工廠。

Barron's報導，過去一年來，市場盛傳微軟正在開發名為雲端PC的服務，內部代號「Project Deschute」。該服務將允許用戶使用任何裝置，透過雲端運算平台Azure遠端存取Windows PC，即「Windows即服務」的概念。

外資券商Jefferies分析師Brent Thill出具研究報告，預測雲端PC可能會在下個月問世，在2021年7月14日至15日舉行的Microsoft Inspire 2021全球合作夥伴年度大會登場。Thill斷言，雲端PC將是微軟的下一個殺手級產品，尤其對中小企業特別有吸引力。

市場研究機構Canalys 發的報告統計，2021年第1季，全球雲端基礎設施服務市場規模年增35%至418億美元，首度突破400億美元大關。其中，亞馬遜AWS，以32%的營收市佔率位居龍頭，其次是微軟Azure的19%，Google Cloud以7%名列第三。

微軟上週正式發表新一代電腦作業系統Windows 11，為微軟2015年以來首次針對Windows進行重大改造。Thill指出，Windows 11的最低硬體需求比Windows 10高，可能會帶動一波換機潮。

微軟 雲端服務 Windows

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