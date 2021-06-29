快訊

曾接觸Delta確診司機...印尼移工發燒 南投縣衛生局回應

壹傳媒宣布 擬出售台灣《蘋果日報》網路版全部股權

聯發科發表天璣5G開放架構 終端產品7月上市

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

IC設計公司聯發科（2454）今日發表天璣5G開放架構，讓終端廠商有更多彈性客製化5G行動裝置，滿足不同消費者客群。採用聯發科技天璣5G開放架構客製晶片的裝置將於今年7月上市。

聯發科表示，天璣5G開放架構內建於今年初推出的天璣1200行動平台，提供更接近底層的開放資源，為相機、顯示器、圖像、AI人工智慧處理單元、感測器及無線連接等子系統提供客製化的解决方案。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，聯發科正與全球智慧手機大廠合作提供個性化的使用者體驗，讓消費者手上的旗艦5G手機與眾不同。

他說，無論是新穎的多媒體功能、出色的性能、精彩的成像，還是硬體與服務更加緊密結合所帶來的加乘效應，聯發科的天璣5G開放架構都可以滿足行動裝置業者，讓他們為目標消費者量身創造極佳的使用者體驗。

聯發科強調，天璣5G開放架構，讓裝置廠商可使用內建於晶片的多核AI與顯示處理器，以及AI場景畫質優化 (AI-PQ)、AI超級解析度 (AI-SR)等功能，也可以開發自己的演算法，客製影片的畫質參數或場景偵測，以其自有的深度學習資料為支撐，動態調整畫面顯示的對比度、色彩、銳利度、亮度等，提升晶片組與手機的顯示、音訊硬體之間的配合程度，創造客製化的多媒體精采體驗。

此外，裝置製造商可以客製晶片內各種處理單元的工作負載分配，包括中央虎理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、視覺處理器和深度學習加速器等，從而充分調度更多可利用資源，讓晶片平台更加適配他們特有的軟體和服務，帶來更好的性能和電源效率，進而提升用戶體驗。

至於拍照或者錄影，聯發科也提供獨特的相機處引擎，讓裝置製造商都可以直接使用圖像處理器 (ISP)，在按下相機按鈕後立即直接控制資訊內容。

裝置製造商也能藉著天璣5G開放架構使用天璣1200的相機硬體引擎，根據他們選擇的參數、相機感測器和軟體來設計優化效果，調整景深、防震、矯正、調色等，達到硬體級視覺體驗。

為了提供更全面的使用者體驗，裝置製造商也可選擇把個人設定與新藍牙功能同步，便於與無線配件如無線耳機或遊戲周邊匹配。

聯發科 5G 相機

延伸閱讀

聯發科離職工程師被無效「競業禁止」 獲賠近兩百萬元

聯發科推天璣5G開放架構 終端產品7月上市

聯發科、Broadcomm及Marvell贊同NVIDIA收購Arm

Qualcomm揭曉超頻版S888+處理器 預告華碩、榮耀、小米等將推新款旗艦機

相關新聞

微軟將推雲端PC 帶動鴻海等伺服器供應商擴大出貨

微軟雲端業務成長快速，外電報導，微軟正在加緊開發基於雲端平台（Azure）的雲端PC服務，華爾街分析師預言，雲端PC將是...

陸太陽能廠大規模停工 多晶矽自去年以來首次降價

去年第三季以來，報價已持續上漲超過三個季度的太陽能上游原料多晶矽，在中國太陽能不堪成本上漲的壓力之後，出現聯合大規模停工...

特斯拉訓練自駕車的頂尖超級電腦 搭載輝達A100 GPU

特斯拉 (Tesla) 人工智慧部門資深總監 Andrej Karpathy 於 CVPR 2021 大會中，宣布自家用...

力挺國家隊 台達電捐贈抑菌艙給東奧選手

東京奧運中華隊培訓隊選手進入最後衝刺階段，為確保教練、選手健康安全無虞，台達電（2308）日前捐贈其最新的防疫產品「U+...

TPCA：三大需求支撐 上市櫃PCB廠5月營收年增16.8%

根據台灣電路板協會（TPCA）最新數據資料顯示，受惠於高效能運算、車用電子、宅經濟需求刺激下，5月台灣電路板上市櫃企業營...

工研院4大金獎技術揭曉 治乾癬植物藥受關注

素有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，在今天公布4項獲得金牌創新技術，分別是乾癬治療植物新藥、高深寬比玻璃基板電鍍填孔及檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。