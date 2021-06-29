聯發科發表天璣5G開放架構 終端產品7月上市

IC設計公司聯發科（2454）今日發表天璣5G開放架構，讓終端廠商有更多彈性客製化5G行動裝置，滿足不同消費者客群。採用聯發科技天璣5G開放架構客製晶片的裝置將於今年7月上市。

聯發科表示，天璣5G開放架構內建於今年初推出的天璣1200行動平台，提供更接近底層的開放資源，為相機、顯示器、圖像、AI人工智慧處理單元、感測器及無線連接等子系統提供客製化的解决方案。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，聯發科正與全球智慧手機大廠合作提供個性化的使用者體驗，讓消費者手上的旗艦5G手機與眾不同。

他說，無論是新穎的多媒體功能、出色的性能、精彩的成像，還是硬體與服務更加緊密結合所帶來的加乘效應，聯發科的天璣5G開放架構都可以滿足行動裝置業者，讓他們為目標消費者量身創造極佳的使用者體驗。

聯發科強調，天璣5G開放架構，讓裝置廠商可使用內建於晶片的多核AI與顯示處理器，以及AI場景畫質優化 (AI-PQ)、AI超級解析度 (AI-SR)等功能，也可以開發自己的演算法，客製影片的畫質參數或場景偵測，以其自有的深度學習資料為支撐，動態調整畫面顯示的對比度、色彩、銳利度、亮度等，提升晶片組與手機的顯示、音訊硬體之間的配合程度，創造客製化的多媒體精采體驗。

此外，裝置製造商可以客製晶片內各種處理單元的工作負載分配，包括中央虎理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、視覺處理器和深度學習加速器等，從而充分調度更多可利用資源，讓晶片平台更加適配他們特有的軟體和服務，帶來更好的性能和電源效率，進而提升用戶體驗。

至於拍照或者錄影，聯發科也提供獨特的相機處引擎，讓裝置製造商都可以直接使用圖像處理器 (ISP)，在按下相機按鈕後立即直接控制資訊內容。

裝置製造商也能藉著天璣5G開放架構使用天璣1200的相機硬體引擎，根據他們選擇的參數、相機感測器和軟體來設計優化效果，調整景深、防震、矯正、調色等，達到硬體級視覺體驗。

為了提供更全面的使用者體驗，裝置製造商也可選擇把個人設定與新藍牙功能同步，便於與無線配件如無線耳機或遊戲周邊匹配。