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精英電腦總座 許志宏回鍋擔任

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

大同集團旗下精英電腦（2331）今（29）日下午公告，將由前總經理許志宏回鍋擔任總座，將於7月1日生效。公司同步公告，股東會將於7月21日舉行，會中將改選董事，新任董座也將隨後出爐。

許志宏畢業於美國賓州州立大學，歷任M+W 集團資深副總裁、寶龍達公司總裁、廣達上海營運負責人與歐洲區總經理，以及戴爾電腦全球先進品質工程負責人等職務，業界經驗豐富。

他曾在2009年至2013年期間，擔任精英電腦總經理約4年，最終因個人健康因素請辭。今年1月，許志宏出任時碩工業集團執行長，但僅任職約6個月，即辭職轉任精英電腦總經理。

大同集團近期人事異動頻繁，團隊持續調整戰力。大同本月21日公告，大同總經理鍾依文請辭，由大同董事暨研華執行董事何春盛接任。

盧明光表示，每年6，7月大同集團旗下子公司都要改選，鍾依文辭去大同總座後，將轉任大同重要子公司董事長。外界推測，鍾依文在本次精英電腦董事候選名單內，而他過去曾於鴻海集團任職，在業界人脈與經驗充足，應是接掌精英電腦董座的絕佳人選。

大同 股東會

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