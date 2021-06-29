宏碁美國亞馬遜會員日 僅2天銷售突破10萬台

隨著美國逐步解封，開學銷售旺季到來，PC品牌大廠宏碁（2353）在6月份美國亞馬遜會員日（Prime Day）展現強勁銷售動能，短短兩天的促銷日，在電腦產品及周邊產品設備總計銷售超過10萬台，較去年相比呈現倍數成長，持續穩固美國市場。

宏碁旗下輕薄、商用、電競筆電及顯示器產品組合多樣化，無論在尺寸、規格或外型上，皆能滿足消費者在娛樂或工作上的需求。

同時在今年美國亞馬遜會員日上交出亮眼成績，不僅電競產品Predator Triton系列開賣後即完售下架，針對創作者系列的ConceptD筆電，更在直播節目短短20分鐘內同樣售罄，顯見宏碁品牌在美國電腦及設備產品市場重要性與日俱增。

宏碁今年5月份單月合併營收為248.07億元，月減0.6%、年增22.9%，創七年同期新高；累計前五月合併營收為1,213.14億元，年增36.6%。

展望筆電後市，宏碁指出，目前訂單出貨比（B/B ratio）仍大於1，尚未看到反轉訊號。且直到現在仍有去年的訂單仍未出貨，顯示市場需求遠大於供給。

不過，美系外資最新研究報告指出，儘管看好宏碁今年受惠新冠疫情帶來的PC、Chromebook龐大需求，將帶動利潤上揚，但隨著PC在2020、2021年大量出貨下，預期2022、2023年市場需求將陷入疲軟，因此看壞宏碁明後年獲利表現。