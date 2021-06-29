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創見推工業用智慧電源保護SSD 提升斷電防護

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組廠創見資訊（2451）今（29）日表示，近期推出智慧電源保護的96層3D NAND固態硬碟SSD），可確保電源中斷時，資料儲存的完整性，強化系統電力不穩時的硬碟運作效能，進一步協助企業準確獲取邊緣裝置的運作資訊進行彙整與分析，實現遠端智慧化管理的目標。

創見指出，針對工業用SSD導入智慧電源保護機制（Intelligent Power Shield; IPS），這項專利技術透過SSD內建的電壓偵測器監控主機電壓電位。當電壓過低時，SSD內的鉭質電容（Polymer Tantalum Capacitor; PTC）仍可持續提供電力，將資料完整寫入Flash內，強化SSD在電力過低或無電力狀態下的儲存穩定性，以確保在嚴苛環境中運作的可靠度，可廣泛應用於智慧製造、智慧監控、或智慧零售等多項領域。

創見進一步說，公司的工業用IPS SSD儲存解決方案擁有完整的產品陣容，包含NVMe PCIe和SATA III傳輸介面，以及2.5吋、M.2與mSATA尺寸規格，容量選擇高達2TB。全產品線皆採用96層3D NAND快閃記憶體，具備3K抹寫次數的耐用度等級與優異的可靠性，可在-20°C ~ 75°C的工作環境下展現長效穩定的性能。

創見針對固態硬碟提供標準化的邊緣補強（Corner Bond）技術，可使矽晶片與底層印刷電路板(PCB)接合得更加穩固，強化耐用度。出廠前通過嚴格的落摔與震動測試，提供企業最高品質的儲存解決方案。

創見強調，為方便企業遠端管理儲存裝置，提升維運效能，公司創新研發的嵌入式軟體解決方案可進行儲存裝置監控、加強防護與資料備份救援。

SSD 創見 固態硬碟

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