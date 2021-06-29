新產能帶動 勤凱今年營運有望逐季創高

導電漿料大廠勤凱科技（4760）去年底在感受下游需求強勁下，快速展開擴充產能規劃，該公司認為，下游產業需求仍持續強勁，尤其車用電子、5G相關產業對被動元件的大量需求，以及太陽能產業需求持續暢旺，在該公司新增產能下，預期該公司今年單季營收可望出現逐季創歷史新高表現。

為滿足客戶訂單需求，勤凱已積極開展擴產作業，目前新設備及生產人力均已陸續就位，擴產效益可望自第三季起陸續顯現，預期下半年營運將再進一步成長。

勤凱指出，歐美經濟陸續解封，先前受壓抑的汽車、5G市場再度回復快速成長軌道，被動元件市場規模穩定擴大，從被動元件廠稼動率、出貨量持續拉高，以及持續擴產的動作發展來看，勤凱的被動元件導電漿出貨成長可期。

市場法人表示，勤凱5月營收為1.56億元，續創歷史新高紀錄，並較去年同期成長48.66%；累計今年前5個月營收7.32億元，較去年同期成長60.72%，在4月及5月營收連續創歷史新高之下，市場法人不僅推估該公司第二季營收將再創單季歷史新高，且下半年在新產能仍陸續開出下，今年勤凱單季營收有機會呈現逐季走高表現。