陸太陽能廠大規模停工 多晶矽自去年以來首次降價

去年第三季以來，報價已持續上漲超過三個季度的太陽能上游原料多晶矽，在中國太陽能不堪成本上漲的壓力之後，出現聯合大規模停工，近日多晶矽終於迎來去年第三季以來的第一次價格下跌，茂迪（6244）總經理葉正賢表示，多晶矽價格在漲幅過大之下，近日價格下跌約8%，預期後市價格仍有下修空間，太陽能產業中下游可望暫時緩一口氣。

茂迪總經理葉正賢表示，全球太陽能快速發展下，下游需求強勁，推升上游的原料矽晶片價格從去年第三季每片單價約0.37美元，報價呈現毫不回頭的漲勢，先前每片矽晶片價格已超過超過0.7美元，三個季度之間，矽晶片漲幅高達逾90%。

不過，葉正賢進一步指出，包括台廠在內，全球太陽能廠都面臨原料價格飆漲的壓力，近期中國的太陽能模組廠及電池廠在不堪成本上漲及做一片虧一片的壓力下，出現大規模的聯合停工，因此，近期矽晶片出現去年第三季以來的第一次降價，近日矽晶片的價格跌幅約在8%左右，葉正賢預期，在產能最大的中國太陽能模組廠及電池停工之下，預料矽晶片後市價格仍有下修空間。