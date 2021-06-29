研調：2021年全球電視出貨量2.2億台 年增1.4%

根據集邦科技（TrendForce）調查顯示，2021年電視品牌面臨面板價格不斷上漲，以及整機用的相關半導體零組件漲價和缺料的壓力，導致品牌不得不縮減中小尺寸出貨規模，轉戰獲利豐厚的大尺寸和中高階產品，順勢推升今年中高階QLED電視出貨量達1,102萬台，年增22.4%；OLED電視出貨量則達710萬台，年增80%，兩者皆創下新高。

此外，隨著歐美疫苗施打率提升後解封在即，宅經濟帶動的需求恐將放緩，加上面板價格居高不下，品牌為了降低中小尺寸的虧損，便透過放大產品尺寸以及規格升級來確保今年獲利最大化。在戰鬥機種規模縮小的情況下，也連帶影響電視品牌全年出貨表現。據此，TrendForce預估，2021年全球電視出貨量將為2.2億台，年增1.4%。

三星Neo QLED系列助攻，推升今年Mini LED背光電視出貨至300萬台

今年受到中小尺寸產品獲利銳減，電視品牌龍頭三星電子為彌補中低階機種獲利缺口，故在新舊機種交替之際，除了藉由降低QLED產品售價吸引消費者目光外，也同步推出新系列Neo QLED 8K和搭載UHD的Mini LED背光產品，此舉將QLED電視推向年增17%，出貨量達910萬台的高峰。其中包含150萬台Mini LED背光電視，尺寸則主打65吋和55吋，出貨占比分別達33%、30%；而超大尺寸中的75吋亦有17%。

另外，2020年TCL推出一款整體較為平價的75吋Mini LED背光電視；2021年更將尺寸延伸至65吋，推估今年出貨量將有望達80萬台。除了兩大電視品牌積極推廣，在小米（Xiaomi）及LG電子也欲加入Mini LED背光技術市場的情況下，TrendForce預期，今年Mini LED背光電視出貨量將上看300萬台。

品牌擴大OLED電視產線布局，LG電子、Sony市占合計近八成

目前高階電視市場主要由OLED主打高色飽和度、高對比打造出高畫質效果的畫面來獲取消費者青睞，今年隨著樂金顯示器（LG Display）OLED廣州8.5代線產能擴增，將有助於供應量的提升以及尺寸多元化。此外，OLED面板策略性階段降價大幅收斂與LCD同規格產品的價差，其價格優勢促使品牌在獲利提升的前提下，更願意擴大OLED電視產線的布局，進而再次創下OLED全年出貨紀錄。品牌方面，今年OLED電視出貨冠軍仍是LG電子，市占超過五成；SONY則以兩成市占位居第二，而Panasonic、Sharp等日系品牌，以及創維（Skyworth）、海信（Hisense）、小米等陸系品牌出貨成長可期。