全球5G企業專網上路 資安漏洞偵測成電信業大挑戰

國際資安大廠趨勢科技與研究機構GSMA Intelligence今（29）日共同發布研究調查報告，指出全球約有68%的電信業者已提供企業專用無線網路業務，但同時有48%的電信業者表示，缺乏偵測資安漏洞的充分知識和工具是5G資安的最大挑戰，而許多業者並未尋求合作夥伴協助解決資安問題。

這份報告是以GSMA Intelligence的「2021 年焦點電信業者」 與「2020 年焦點企業」調查為基礎，分別針對100名全球電信業決策者，以及18個國家八大垂直產業共2,873家企業進行調查，以相關商機與因應策略提出研究報告。

趨勢科技網路資安長Ed Cabrera表示，研究發現電信業者對於資安議題有潛在落差，業者顯然了解資安風險存在，也亟欲解決網路資安問題，但部分業者試著獨自解決問題，而非尋求資安專業廠商協助。

這份研究指出，目前約有68%的電信業者已提供企業專用無線網路業務，其他業者預計則將在2025年之前開放這項業務。在資安方面，有45%電信業者認為資安投資對達成長期營收目標至關重要，並有77%電信業者正規劃將資安納入他們提供的企業專用網路方案當中。

調查也發現，有51%的電信業者認為短期之內，「多接取邊緣運算」將是企業策略的重要一環，但僅有18%的電信業者已做好端點或邊緣防護；另外有39%的電信業者自認沒有足夠的資安專家，並有41%的業者認為在提供5G服務時，網路虛擬化漏洞是其一大挑戰。

趨勢科技表示，電信業者在確保企業專網生態系安全扮演關鍵角色，隨著企業開始擁抱 5G、邊緣運算、雲端運算、專用無線網路、IoT等最新通訊技術實現數位轉型，電信業者須提升自身資安實力，或者與資安、雲端、IT廠商合作，以解決其資安陣容與專業能力上的不足。