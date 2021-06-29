友訊發表最新5G技術 搶進企業專網市場　

全球網通品牌D-Link友訊科技（2332）在MWC西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會發表最新5G企業專網創新技術，搶進企業專網商機

友訊表示，企業面臨COVID-19疫情衝擊、極需數位轉型時，友訊可為各類型企業客製化打造核心IoT設備連網環境。在工業X.0時代，工業數位化正逐漸蓬勃發展，透過友訊的5G企業專網技術，蒐集並即時上傳設備生產數據，進而提升企業產能及作業效率。

相較於傳統固網的昂貴建置成本、不易管理相比，友訊表示，運用5G固定無線存取網路（FWA），提供安全、可靠的5G連網環境，友訊 5G企業專網可針對特定商業需求，為企業量身訂做、部署大規模IoT物聯網環境，設備可透過高頻寬、低延遲的5G高速連網，讓企業更迅速、便利地管理其設備。

友訊指出，全球行動網路業者也可結合D-Link 5G企業專網，為企業提供絕佳的語音、視訊、資料庫和IoT設備管理等服務。

今年MWC有實體展及線上展覽，友訊透過線上展覽，展示5G企業專網的系列產品，包含專為資料中心打造的智慧網管交換器，以及監控網路攝影機、無線基地台等。

此外，友訊表示，推出5G NR M2M閘道器新品DWM-3010，5G連網速度高達1Gbps，可超高速下載，創造超低延遲、減少連網壅塞。而在密集設備連網環境中，可支援最多50台設備連網，加上其堅固耐用的外觀設計，即便在惡劣、溫差大的戶外環境也能使用，再結合D-Link智慧邊緣運算雲端解決方案，實現遠端中央控管。