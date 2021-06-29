快訊

找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

友訊發表最新5G技術 搶進企業專網市場　

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

全球網通品牌D-Link友訊科技（2332）在MWC西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會發表最新5G企業專網創新技術，搶進企業專網商機

友訊表示，企業面臨COVID-19疫情衝擊、極需數位轉型時，友訊可為各類型企業客製化打造核心IoT設備連網環境。在工業X.0時代，工業數位化正逐漸蓬勃發展，透過友訊的5G企業專網技術，蒐集並即時上傳設備生產數據，進而提升企業產能及作業效率。

相較於傳統固網的昂貴建置成本、不易管理相比，友訊表示，運用5G固定無線存取網路（FWA），提供安全、可靠的5G連網環境，友訊 5G企業專網可針對特定商業需求，為企業量身訂做、部署大規模IoT物聯網環境，設備可透過高頻寬、低延遲的5G高速連網，讓企業更迅速、便利地管理其設備。

友訊指出，全球行動網路業者也可結合D-Link 5G企業專網，為企業提供絕佳的語音、視訊、資料庫和IoT設備管理等服務。

今年MWC有實體展及線上展覽，友訊透過線上展覽，展示5G企業專網的系列產品，包含專為資料中心打造的智慧網管交換器，以及監控網路攝影機、無線基地台等。

此外，友訊表示，推出5G NR M2M閘道器新品DWM-3010，5G連網速度高達1Gbps，可超高速下載，創造超低延遲、減少連網壅塞。而在密集設備連網環境中，可支援最多50台設備連網，加上其堅固耐用的外觀設計，即便在惡劣、溫差大的戶外環境也能使用，再結合D-Link智慧邊緣運算雲端解決方案，實現遠端中央控管。

5G 友訊

延伸閱讀

恢復實體形式的MWC 2021開幕了！相比過往參展人數大幅縮水

三星MWC發表新智慧手表介面與整合平台 新品再等等

台郡、臻鼎 優選長天期

群創數位轉型 成果顯現

相關新聞

TPCA：三大需求支撐 上市櫃PCB廠5月營收年增16.8%

根據台灣電路板協會（TPCA）最新數據資料顯示，受惠於高效能運算、車用電子、宅經濟需求刺激下，5月台灣電路板上市櫃企業營...

工研院4大金獎技術揭曉 治乾癬植物藥受關注

素有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，在今天公布4項獲得金牌創新技術，分別是乾癬治療植物新藥、高深寬比玻璃基板電鍍填孔及檢...

護國群山最佳後盾 工研院揭曉四大金獎技術　

半導體與電路板是臺灣經濟成長的二個重要命脈，而生技更是被譽為明日兆元產業。素有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，今（29）...

四利多助攻 大和升評喊買GIS-KY、目標價150元

大和資本表示，GIS-KY（6456）打入蘋果mini LED iPad、Macbook供應鏈，隨蘋果展開拉貨，基本面可...

神基推新一代全強固平板電腦 挹注下半年營運

神基（3005）今（29）日宣布推出新一代F110平板電腦，一款功能強大且便於攜帶的全強固型平板電腦，適合製造、汽車、國...

英特爾全新處理器XPU 鎖定HPC與AI發揮競爭優勢

英特爾在今年4月時發表第3代Intel® Xeon®可擴充處理器，藉此擴大在HPC的領先地位。最新款處理器於生命科學、金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。