宏碁資訊科技防疫2.0解決方案 資安+管理同步升級

隨著時刻變化的全球疫情發展，目前對各個產業的影響範圍，也處於不同的階段。當不確定性已是常態而企業遠距協同辦公也成為日常，隨即考驗著企業的遠距資安防護力和營運管理的即戰力。AEB宏碁資訊與全球技術夥伴合作，提供「科技防疫2.0解決方案」，導入AEB專業顧問服務，打造的遠距居家辦公環境，從安全連線、資安策略、雲端協同辦公到整體遠距辦公管理，建立企業遠距韌性，快速恢復關鍵營運效能。

當企業提供員工通暢的居家辦公網路連線，資安環境也將面臨新的考驗，為大幅降低網路上的惡意風險，又不使IT疲於奔命，從員工遠端安全連線開始，宏碁資訊幫助企業為員工啟動居家上班安全之旅，重新定義資訊安全模式，不論企業原生環境為地端或私有雲、公有雲、混合雲，啟動多因子認證與即時監管並阻擋異常行為與非法違規設備，守護任何位置的使用者、應用程式和數據。

雲端協同辦公和營運管理工具解決方案，協助企業複制如同在辦公室中的工作場域，從員工打卡，行動簽核，行動辦公連結至公司內部資源與團隊多方視訊會議協作等。其中除微軟常見的生產力工具，宏碁資訊更提供產品開發雲端平台Fusion 360，讓產品設計製造工作者，

基於雲端協作CAD、CAE、CAM與Project Management的產品創作平台，將工業和機械設計、模擬、協作和製造加工結合為一，不受距離封鎖，可隨時與世界各地協力廠商進行即時協作編輯討論。

AEB宏碁資訊的客戶成功團隊 (Customer Success Managers)結合專業顧問，以客戶需求為核心，在地端與雲端間作最好的整合，可快速精準判讀企業需求並提供成本最適化的可行方案。 近150位專業技術人員，超過500張相關雲端及各類原廠證照，深耕產業多年，服務超過2500家企業。結盟全球超過200家優質產品夥伴， 持續提供企業前瞻且具體可行的資訊解決方案。