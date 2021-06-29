工研院4大金獎技術揭曉 治乾癬植物藥受關注

素有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，在今天公布4項獲得金牌創新技術，分別是乾癬治療植物新藥、高深寬比玻璃基板電鍍填孔及檢測技術、相控陣列變頻微波技術、電路板產業智慧製造服務應用平台，其中植物新藥因與民眾健康相關，更受到高度關注。

非類固醇乾癬治療植物新藥「PTB323X」，是以植物新藥開發可長期使用、解決類固醇副作用；工研院開發團隊就表示，這款植物藥是透過栽種藥用植物的營養源設計以及照明環境控制，再利用生物轉化及純化技術提升藥用純度72倍。

傳統的治療乾癬用藥多使用類固醇，但長期使用會造成皮膚變薄、焦慮、睡不著、免疫系統變差、難以控制體溫與代謝等副作用，因此這款植物新藥提供乾癬患者安全並可長期間使用的植物性皮膚乾癬治療解方，擺脫長期使用類固醇所造成的副作用。

工研院表示，另外3項技術同樣是重點技術，尤其台灣的半導體、電路板與生技醫藥，在國際供應鏈扮演關鍵角色，因此工研院的科技專案仍將持續支持相關創新技術開發，創造優異成果，提升產業競爭力。