日商三菱日聯銀宣布攜手和潤 簽30億永續連結貸款
日商三菱日聯銀行（MUFG）台北分行今（29）日宣布，將與和潤企業簽署30億元新台幣永續連結貸款，為台灣同類型貸款中名列前茅，充分體現ESG精神，再次展現了MUFG致力於為台灣可持續發展貢獻的承諾。
和潤企業（6592）為和泰集團(TOYOTA/LEXUS 台灣總代理)旗下一員，是一全方位融資服務公司。公司股東陣容堅強，包含和泰汽車（2207）及豐田金融服務株式會社(Toyota Financial Service Corporation)，自1999年成立至今，為多元化服務客戶，持續擴展新車、營業車、中古車、機車分期及原車融資等多項分期付款業務，為全台灣汽車分期融資龍頭,同時亦延伸企業設備租賃分期業務，提供量身訂做的企業金融服務。
本筆三年期融資方案將遵循ESG精神，以減少環境衝擊為願景。授信合約將以和潤企業對太陽能相關之新融資案，以及新能源車消費者之新貸款案件承作量，設定一個加總之年度金額目標，並於該目標達成時提供利率減免，作為企業實現持續發展願景的支持。
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