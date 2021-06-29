快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

宏碁智醫AI輔助診斷軟體 獲印尼醫材許可證

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下宏碁智醫（Acer Healthcare）旗下眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR，自去年獲台灣衛福部食品藥物管理署醫材許可證，目前已有5家醫學中心與數家指標診所上線使用；除此之外，也進入東南亞泰國醫療市場，更於今日宣布取得印尼主管機關Indonesia Ministry of Health核發醫材許可證，成為台灣首件落地印尼的眼科智慧醫材。

印尼總人口約近 2.7億人，因飲食文化緣故，2019年糖尿病人數高達1,000萬 ，排名全球全球第七，亞洲第四。根據資料顯示全球糖尿患者預計會有超過三分之一的人發生糖尿病視網膜病變，此病變隨著罹病時間越久、發生的風險愈高，病變初期可能毫無症狀，導致糖友篩檢率過低，等到病發時已有明顯病變，不僅影響生活更擴大治療成本。

宏碁智醫AI輔助診斷軟體VeriSee DR積極佈署東南亞市場，陸續取得多國醫療主關機關許可，將導入眼科 AI 輔助診斷軟體VeriSee DR，預期將可協助解決醫病落差，提升糖友照護情況。另一方面，VeriSee DR使用電腦邊緣計算技術，無須網路即可進行眼底影像篩檢判讀，可有效縮短檢測時間，輔助醫師盡快找出高風險糖尿病視網膜病變患者，盡早轉介專科醫師診療。

宏碁智醫所打造的VeriSee DR在布局泰國與印尼後，未來也將持續佈署亞洲各市場，應用宏碁的資通訊經驗以及先進 AI 技術，以科技應用驅動智慧醫療，擴大在東南亞國家糖友與糖尿病眼底篩檢領域的影響力，實現 AI 醫療落地各國的願景，有效提升健康醫療的品質與效益，增進病患福祉。

東南亞 宏碁 糖尿病

延伸閱讀

印尼變種病毒升溫 政府擬推新措施「升高防疫規格」

宏碁智醫AI輔助診斷軟體 獲印尼醫材許可證

宅經濟退燒 Chromebook、平板看淡

品牌廠轉型 代工拚新商機

相關新聞

護國群山最佳後盾 工研院揭曉四大金獎技術　

半導體與電路板是臺灣經濟成長的二個重要命脈，而生技更是被譽為明日兆元產業。素有工研院奧斯卡獎美稱的工研菁英獎，今（29）...

四利多助攻 大和升評喊買GIS-KY、目標價150元

大和資本表示，GIS-KY（6456）打入蘋果mini LED iPad、Macbook供應鏈，隨蘋果展開拉貨，基本面可...

神基推新一代全強固平板電腦 挹注下半年營運

神基（3005）今（29）日宣布推出新一代F110平板電腦，一款功能強大且便於攜帶的全強固型平板電腦，適合製造、汽車、國...

英特爾全新處理器XPU 鎖定HPC與AI發揮競爭優勢

英特爾在今年4月時發表第3代Intel® Xeon®可擴充處理器，藉此擴大在HPC的領先地位。最新款處理器於生命科學、金...

宏達電DeepQ攜彰基 推實地、視訊、電話三合一門診

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ今（29）日宣布，再度與彰化基督教醫院合作，升級LINE聊天機器人「蘭醫師...

大馬無限期封鎖 被動元件台廠迎轉單

馬來西亞疫情嚴峻，官方宣布即日起無限期全國封鎖，當地電子業必須降載生產。大馬是全球被動元件生產重鎮，當地有日、美等地指標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。