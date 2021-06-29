助攻防疫採檢量能 遠傳7月2日起開賣居家快篩試劑
遠傳（4904）表示，響應政府防疫政策，為擴大採檢量能、加速民眾快篩普及率，遠傳電信門市將於7月2日起開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元，民眾可至全台超過600家擁有藥商許可執照的遠傳門市直接購買，方便民眾在家自行檢測，降低外出篩檢的群聚風險。
國內開放進口居家快篩試劑，期望透過大量快篩杜絕防疫破口。遠傳表示，引進的「福爾威創檢驗套組」快篩試劑，在家即能以鼻腔快篩方式完成自我檢測，15分鐘可取得結果。根據中央流行疫情指揮中心建議，「居住在確診人口數較多區域」、「與確診者有過接觸史或是足跡重疊」及「曾前往人口眾多場所」等3種狀況，適合使用居家快篩試劑進行自我檢測。
遠傳表示，與民眾齊心抗疫，將於7月2日(五)起在全台超過600家遠傳門市開賣「福爾威創檢驗套組」快篩試劑，遍布全台的綿密門市據點，方便民眾就近購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言