四利多助攻 大和升評喊買GIS-KY、目標價150元

大和資本表示，GIS-KY（6456）打入蘋果mini LED iPad、Macbook供應鏈，隨蘋果展開拉貨，基本面可望自第2季起大幅改善，加上GIS也打入蘋果AR／VR及iPhone屏下指紋辨識裝置生產等四利多助攻，續航力看好到2022-2023年，公司獲利將逐年提升，上修評級至「買進」，目標價150元。

消息激勵GIS 29日大漲，一度觸及漲停價123.5元。

大和表示，自GIS營運擺脫谷底，就看好公司營運漸入佳境，隨蘋果iPad、Mac展開拉貨，GIS第2季表現可望大幅提升，預估本季營收達到358億元，較首季成長42%，每股純益（EPS）3.2元，更較前一季大增375%。

大和指出，GIS也拿下新款Macbook訂單，將自第3季量產，有望推升下半年營業利益較上半年成長132%，整體今年營業利益則可望提升53%，若扣除去年下半年有一次性認列損失，也有21%的成長幅度。

另一方面，大和調查，目前市場對mini LED iPad的反應良好，有機會帶動蘋果擴大應用進而提高產品價格，預估2021-2023年產品平均價格（ASP）提升6-12%。此一樂觀預測也包含AMOLED的滲透速度將低於市場預期，主要來自AMOLED的良率未見有效改善。

大和表示，看好GIS長線動能，還來自公司拿下蘋果AR／VR訂單，預估明年下半年展開量產，以及iPhone導入屏下指紋辨識也由GIS參與生產，可望挹注明年底到2023年的獲利表現。以暫不包含屏下指紋辨識訂單的情境進行預測，GIS 2021-2023年EPS預期提升到11.5元、13.4元、14.3元。