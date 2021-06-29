嶄新英特爾XPU 鎖定HPC、AI 多家客戶打造解決方案

英特爾於今（29）日分享在國際超級電腦大會上，透過一系列技術發表、合作夥伴與客戶採用案例，展示英特爾如何延伸其高效能計算（HPC）的領先地位；Intel最新第3代Xeon可擴充處理器，將為下一世代的超級電腦和高效能運算系統注入動力，同時整合高頻寬記憶體（HBM），以及內建Intel AMX的AI加速引擎，包含Dell Technologies、HPE、韓國氣象廳、Lenovo、Max Planck Computing and Data Facility、Oracle、大阪大學以及東京大學等，皆選擇採用英特爾最新一代運算平台打造HPC解決方案。

在今年四月，英特爾發表第3代Intel Xeon可擴充處理器，藉此擴大在HPC的領先地位；最新款處理器於生命科學、金融服務與製造等一系列HPC工作負載之中，相較前一世代處理器最高可提供53％的效能增加。

英特爾指出，相較於定位最接近的x86競爭者產品，第3代Intel Xeon可擴充處理器於多種常見的HPC工作負載均可提供更好的效能，例如Xeon可擴充8358處理器與AMD EPYC 7543處理器相互比較時，NAMD表現提升62%、LAMMPS表現提升57%、RELION表現提升68%、二項式選擇權表現提升37%。

英特爾強調，蒙地卡羅模擬表現達2倍有餘，讓金融公司能夠用一半的時間達到定價結果；Xeon可擴充8380處理器相較於AMD EPYC 7763處理器，於20項關鍵AI工作負載測試提升50%的效能表現。

英特爾進一步說明，下一世代Intel Xeon可擴充處理器整合高頻寬記憶體，包含建模與模擬、人工智慧、分析（如大數據分析）、記憶體資料庫、儲存以及其它對人類科學突破注入動力的工作負載；Intel Xeon可擴充處理器除了可以提供整合高頻寬記憶體（HBM），亦可結合DDR5。

阿崗國家研究所環境與生命科學運算實驗室副主任Rick Stevens表示，若要達成京級運算規模，需要高速存取並處理巨量的資料，而將高頻寬記憶體整合進入Intel Xeon可擴充處理器，能夠顯著強化Aurora超級電腦的記憶體頻寬，並讓我們能夠利用人工智慧與資料分析的優勢，執行更先進的模擬與3D建模。

洛色拉莫士國家實驗室武器物理實驗室副主任Charlie Nakhleh則說，出於科學與國家安全目的，Crossroads超級電腦被設計用來推動複雜物理系統的研究；英特爾下一世代Xeon處理器Sapphire Rapids加上高頻寬記憶體，將大幅度提升我們Crossroads系統內部記憶體密集工作負載的效能。