宏達電DeepQ攜彰基 推實地、視訊、電話三合一門診

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ今（29）日宣布，再度與彰化基督教醫院合作，升級LINE聊天機器人「蘭醫師」，整合線上視訊診療功能。透過簡單易用的使用介面及嚴謹的資訊安全保護機制，讓民眾在家在防疫期間仍可安全的接受醫師的視訊診療，避免就醫造成染疫風險。

「蘭醫師」是由DeepQ團隊以醫療使用者經驗（mUX， Medical User Experience）及人工智慧技術（AI）協助開發。利用互動對話方式，啟動串連醫療照護旅程，提供就醫前、中、後不同階段的全面醫療照護服務。彰基從2019年導入至今，已服務超過2.3萬位民眾，提供人性化的就醫體驗、降低焦慮和不便，提升醫療品質服務。而此次合作的視訊診療功能整合院內掛號系統，讓醫生能在原本門診中穿插視訊診療，有效管控時間並實現現場、視訊、電話三合一混合門診。醫生無需安裝額外軟體，只要透過手機瀏覽器，即可輕易使用嚴謹資訊安全保護機制的視訊功能，同時提供全程自動錄影和一鍵式健保卡拍照功能。

民眾只要在Line搜尋「@cch.org.tw」加入彰化基督教醫院好友，即可透過蘭醫師LineBot接受醫師視訊診療，無需額外安裝軟體，透過和蘭醫師聊天機器人的對話，便可完成視訊診療，全程視訊診療採取嚴謹資訊安全保護機制以保護病人資訊的隱私。

彰化基督教醫院院長陳穆寬表示，配合健保署開放通訊診療，所以病情穩定的複診患者，彰基提供多元就醫方式的選擇，降低出門的風險，同時維持必需的醫療。病情穩定的複診患者可撥打諮詢專線，由專人評估健康狀況及醫療需求後，協助約診及安排看診時間，約診資訊同步更新於患者的蘭醫師LineBot帳號中；約診時間到，患者手機將收到Line的看診通知訊息，只要點選「進入線上診間」即可透過視訊接受醫師診療及處方。看診完畢後，患者家屬或代理人需比照一般門診，於三日內持看診民眾健保卡至醫院戶外領藥區，完成過卡、繳費與領藥等流程。