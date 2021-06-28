蘋果將重啟愛爾蘭資料中心計畫 廣達與英業達受惠

外電報導，蘋果將重啟斥資10億美元（約新台幣280億元）在愛爾蘭建造資料中心的計畫，隨著蘋果重新啟動，帶動其雲端伺服器供應商廣達（2382）與英業達（2356）的伺服器出貨量跟著成長，增添兩大廠新的成長力道。

彭博社引述 Business Post 的消息指出，蘋果可能重啟其在愛爾蘭建造數據中心的計畫，蘋果目前正在尋求將此開發專案的規劃許可延長五年。

如果成功延期，蘋果公司在愛爾蘭的數據中心將最遲在 2026 年 11 月之前建造完成。 此外，根據目前的規定，蘋果公司在2021年 9 月之前可以開始建造該數據中心。

蘋果公司最初是在 2016 年購買了愛爾蘭西部戈爾韋的土地，並計劃在 2017 年之前建造一座數據中心，預算 10 億美元。

但是之後由於當地的抗議活動、法律訴訟等原因，該資料中心計畫被推遲了，蘋果雖然最終在此訴訟案中勝訴，但是據報導，蘋果公司在 2018 年放棄了該專案，打算將這部分土地出售，只是一直沒有找到買家。現在，蘋果又將重啟愛爾蘭資料中心計畫，這對伺服器供應商來說，可望增添新的成長動能。

廣達與英業達，一向不評論單一客戶與訂單。不過，廣達看好雲端服務供應商（CSP）對伺服器需求持續暢旺，2021第2季擴產兩成，第2季出貨將季增兩位數，2021全年出貨年增率，有望優於原本預估的10%至20%。

廣達表示，為因應強勁需求，2021第2季在林口新增生產線，合計將新增三條生產線，推估第2季產能將增加約20%，不排除第3季再擴產。

目前廣達的一線客戶（例如CSP）需求持續成長，二線級資料中心客戶的訂單也在增加；台灣與日本的企業專網市場，預計2022年上半年商用化，最快明年開始貢獻業績。

至於英業達來自美系資料中心的客戶， 2021第3季拉貨動能增加，整體出貨量將成長雙位數，第4季則預估季持平。該公司持續看好2021年的伺服器將以兩位數成長。