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台灣大助攻 加速momo邁向世界級電商

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣大哥大（3045）今（28）日表示，5G推出將滿周年，除5G用戶突破80萬戶，同時積極發展5G企業專網，5G企業專網布局已簽下30家企業客戶，更助攻旗下電商momo購物，引進AGV無人搬運車，提升自動揀貨的效率，計畫導入5G企業專網，協助momo全速朝世界級電商邁進。

台灣大表示，5G企業專網布局已簽下30家企業客戶，CloudPBX雲端總機服務在疫情期間申辦數成長4倍，並持續鎖定5G+AIoT、車聯網、雲端及資安等新創服務，與企業夥伴共同加速推動數位轉型。

台灣大表示，自2019年起協助momo購物各倉儲物流中心引進AGV無人搬運車，以提升自動揀貨的效率，並陸續導入5G企業專網，同時以5G室內解決方案結合邊緣運算，取代傳統導航模式，協助momo全速朝世界級電商邁進。

台灣大表示，今年初也與生態圈夥伴合力推出5G企業專網結合邊緣運算，達到各種IoT裝置即時連網、低延遲的高通訊品質，還兼顧資料隱密性，並持續與合作夥伴及高科技產業建立5G實驗室，盼透過不斷創新的服務，成為企業客戶在數位轉型過程中最佳的夥伴。

另一方面，台灣大在5G商用自駕車方面也頗有收穫，與台塑集團旗下台塑汽車貨運在長庚養生村推動自駕車，由台灣大提供5G專網、協助建置路側設備，並與雲端平台整合，讓自駕車穩定提供載客服務，今年更進一步拓展合作，與台灣大學偕同台塑企業、三菱電機、三菱電梯、大眾電腦、iAuto、曉鹿鳴樓餐廳共同量身打造全台首創結合自駕車、自主移動服務機器人(AMSR)與智慧電梯之智慧校園環保餐盒無人送餐服務，由台灣大提供資通訊基礎及整合服務，消費者透過APP訂餐後，由機器餐車執行送餐服務，並以雲端傳輸技術進行遠端遙控機器人上下樓、完成送餐任務。

5G 雲端平台 momo 台灣大哥大

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