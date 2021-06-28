華碩：轉投資公司亞旭電腦累虧已達資本額二分之一

品牌大廠華碩（2357）今（28）日公告，轉投資亞旭電腦截至110年03月31日止，累積虧損為36.18億元，已達實收資本額二分之一，主要原因為因應轉型投資物聯網、車聯網、5G等開發費用增加。

華碩表示，已依法提交董事會（代行股東常會職權）報告。

同時華碩也公告，代子公司亞旭電腦公告董事會因任期屆滿推選董事長，由林成貴擔任。

亞旭電腦成立於1989年，專門從事網絡通信和電子製造的開發。 Askey擁有近7,000名員工，總部位於台灣新北市。在國內外均設有先進的生產基地，包括在桃園的Farglory自由貿易區的一條獨立生產線，以及在中國大陸蘇州的一個科學園區內的工廠。公司秉承在全球建立業務的同時，大力培育台灣的發展戰略，目前在台灣，中國大陸，巴西，日本和美國擁有研發和業務據點。