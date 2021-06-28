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華碩：子公司亞旭電腦累積虧損達實收資本額二分之一

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌廠華碩（2357）今（28）日公告，子公司亞旭電腦累積虧損達實收資本額二分之一，截至今年首季累積虧損為36.18億元，華碩指出，主要是因應轉型投資物聯網、車聯網、5G等開發費用增加。

亞旭電腦截至今年首季累積虧損為36.18億元，已達實收資本額二分之一。華碩指出，亞旭虧損主要是因應轉型投資物聯網、車聯網、5G等開發費用增加。

此外，亞旭電腦今日亦公告董事會推選董事長，由於任期屆滿，董事會重新推舉董事長，由林成貴續任新董事長。

華碩今年首季受惠筆電、顯卡出貨暢旺，在產品供不應求加上漲價效應帶動下，今年首季營運「三率三升」，毛利率更寫下22% 新高紀錄，激勵稅後純益年增十倍，每股純益（EPS）達13.2 元，寫下歷史同期新高紀錄，及單季第三高表現。

惟美中不足的是，業外收益部分受到轉投資亞旭零組件缺貨影響，導致首季虧損較去年第4季擴大，因此華碩今年第1季業外獲利僅達6.84億元，而除利息收入，還有6.65億元匯兌收益。

華碩 車聯網

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