IDC：Chromebook、平板電腦將連三年衰退

新冠肺炎大流行對全球PC市場產生深遠影響。研調機構IDC預估，平板電腦、Chromebook經過2020、2021年兩年大幅增長後，2022年開始將進入衰退，Chromebook將連續三年進入衰退期，直到2025年才重回成長軌道。

IDC近期報告顯示，Chromebook預估在2021年出貨量將增長33.5%，達4,340萬台；受惠疫情期間消費者、企業及學校對平板電腦大量需求，平板2020年實現兩位數強勁增長，今年預期出貨量也將達1.67億台，年增1.8%。

根據IDC預估，從2022年開始，平板、Chromebook都將陷入個位數衰退，情況將一路延續到2024年，Chromebook將於2025年重回成長軌道，但平板將持續小幅衰退。

IDC分析師Anuroopa Nataraj表示，受惠居家工作及遠距教學的需求，帶動平板及Chromebook在2020年大幅成長，但今年預計一般消費市場和教育領域需求將放緩，且隨著全球各地區陸續解封，消費者將增加旅行及其他娛樂支出，勢必影響平板、Chromebook增長。