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需求高峰已過 集邦：Q4面板供過於求比率升至2.9%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

今年以來面板受到需求強勁帶動，以及供應鏈零組件供應緊缺，面板供給持續吃緊，價格也一路上漲；不過，這樣的情況即將告終。面板專業調研機構集邦科技（TrendForce）今（28）日表示，隨著陸系廠商新產能開出，今年第4季面板供過於求比率將達2.9%，是2020年第1季以來新高，也顯示市場需求高峰已經過去。

集邦科技研究指出，今年上半年受到零組件缺料而抑制出貨表現，整體面板供需比為1.2%，低於供需平衡區間2.5~3%，市場呈現供給吃緊情況，也推升面板價格持續走揚。

從上半年玻璃投入及出貨面積表現來看，儘管日本電器硝子（NEG）與旭硝子（AGC）接連發生工安意外，導致上游玻璃供給吃緊，但整體稼動率仍能維持八成以上，加上華星光電T9產線、長沙惠科新產能進入市場，帶動大世代線TFT-LCD玻璃投入面積成長至117.8百萬平方米。

此外，延續2020年宅經濟效應，終端品牌客戶庫存水位相當低，針對各應用面板的備貨也更為積極；但是受到晶片供給緊俏影響，使上半年實際出貨面積僅達116.4百萬平方米。

展望下半年，第3季適逢傳統旺季，IT面板有一定需求支撐，電視產品也加速往大尺寸邁進，供需比預期將為2.4%，仍低於平衡區間2.5~3%；但隨著新產能逐季放量後，第4季供需比將季增0.5個百分點，上升至2.9%，不僅是今年全年面板供需最寬鬆的時間點，也是2020年第1季疫情爆發，需求急凍導致供需比升至7.5%後的高點。

觀察下半年玻璃投入及出貨面積表現，雖然有部分面板廠會利用假期進行例行性保養，但預計京東方、華星光電、夏普廣州超視堺10.5代線，以及惠科多條產線產能持續放量下，整體大世代TFT-LCD玻璃投入面積仍有望達127.2百萬平方米。其中，全年玻璃投入面積最高的時間點落在第4季的64百萬平方米。

整體需求面積則是在電視尺寸漸大化，以及IT需求有撐的情況下，較上半年成長，預期將達123.9百萬平方米。

集邦科技表示，今年下半年整體面板供需比為2.6%，屬於健康範圍；全年大世代TFT-LCD面板供需比約2%，與供需平衡區間相比，市場供需仍處於健康偏吃緊的情況。

面板 LCD

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