台灣大5G用戶達80萬 林之晨：加速轉型超5G科技電信

台灣大哥大（3045）今（28）日宣布，5G開台即將屆滿周年，5G用戶突破80萬，滲透率達14%，台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大在5G開台前半年展開曲速建設，很快在涵蓋率取得大幅領先，獲得NCC認證第一家突破50%人口涵蓋，5G用戶數成長超乎預期，月租滲透率持續領先。

林之晨表示，由於5G高速特性，用戶更愛享用OTT娛樂，myVideo付費訂閱率較4G用戶成長9倍、MyMusic成長12倍，5G用戶付費申辦GFN雲端遊戲比例較4G用戶高26倍，帶動整體科技事業營收成長超過20%。未來台灣大將持續在5G平台上堆疊更多受用戶歡迎科技服務，加速轉型超5G科技電信。

另一方面，台灣大表示，5G企業專網布局已簽下30家企業客戶，CloudPBX雲端總機服務在疫情期間申辦數成長4倍，並持續鎖定5G+AIoT、車聯網、雲端及資安等新創服務，與企業夥伴共同加速推動數位轉型。

台灣大表示，積極投入5G布建，開台後6個月人口涵蓋率就超過50%，對比堪稱國際資優生的南韓SK電訊花費8個月、德國電信花費12個月才達成50%的人口涵蓋，台灣大建置速度領先群雄，讓用戶有感體驗「真5G」的優質服務。

在疫情期間，台灣大表示，更善用5G優勢，加速消費者與企業的數位轉型，在4大領域幫助用戶做到能所不能。在電商領域，整合集團之力支持momo加速成長，服務消費者加倍的網購需求；針對個人用戶，透過領先的5G涵蓋服務最大量用戶，搭配5G「mo幣多」及5G「好速成双」等方案，滿足用戶持續增加的上網、購物與光纖寬頻需求；對於家庭用戶，台灣大持續投資基礎建設，增加智慧家庭方案，服務居家辦公與上課的上網需求，提升生活品質；在企業用戶方面，加速布建企業專網，提供雲端機房、視訊生調等產品，協助企業數位轉型。

台灣大表示，首創48個月新資費，獨家「好速」專案，整合行動與家用寬頻，5G用戶中，超過8成都是選擇999以上資費，超過5成的iPhone用戶選擇48個月方案，推出創新的「mo幣多」專案，目前有近4成「mo幣多」用戶選擇申辦5G資費方案。

台灣大指出，推出整合行動與家用寬頻的5G「好速成双」與「好速加掛」專案，一年來5G「好速成双」申辦數翻倍成長，在今年5月疫情升溫後，「好速」案高頻寬120Mbps以上申辦數更成長3成，台灣大更主動為60Mbps用戶免費升級至120Mbps，以因應居家工作及上課所需。7月起「好速」將陸續擴大服務供裝區範圍至台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市，未來將可服務全台16個縣市、超過7成家戶。

在5G加持下，線上影音娛樂出現爆發性成長，台灣大表示，本土最大OTT平台myVideo付費用戶較去年同期翻倍成長，全站總觀看時數較去年同期成長近3成。myVideo持續投資影視音內容，並增加4K高畫質影片數量，由myVideo共同出品的年度旗艦戲劇《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》、《做工的人》等，都創下傲人的收視記錄，帶動myVideo新用戶成長超過1倍。

台灣大旗下MyMusic推出FLAC無損音樂服務，已有超過半數的會員點聽，在疫情期間單月更有近6成的會員持續聆聽，5G也改變用戶線上閱讀的習慣，myBook透過大數據觀察發現，有近七成的用戶以即時線上閱讀取代預先下載，影像有聲書讀者也較去年同期增近兩成，5G用戶在線閱讀跨頁全彩畫面，因不再有遞延時間差，閱讀圖文照片類型電子書的比例，較4G用戶多出32%。

台灣大也積極搶進電競及雲端遊戲等應用，攜手世界GPU龍頭NVIDIA，強勢推出「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台(以下簡稱GeForce NOW) ，並引進代理Riot Games《特戰英豪VALORANT》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》等多款人氣電競遊戲，讓玩家用5G暢玩。GeForce NOW去年底正式上線後，目前上架遊戲數已高達900款，會員數與平均每次遊玩時間等指標，每月皆以1到3成穩定成長。而眾所矚目的《英雄聯盟：激鬥峽谷》月活躍玩家最高超過250萬，穩居全台最受歡迎的手遊之一。

台灣大認為，物聯網是5G的發展的重點，其中讓用戶最有感的應用便是智慧家庭。台灣大搶先布局，與Google聯手推廣Google Nest智慧音箱系列，目前銷售總數近30萬台，家戶滲透率突破3%，穩居台灣智慧音箱第一品牌。此外，台灣大致力打造智慧家庭生態系，提供更完整的智慧家庭體驗，除了與聲寶（1604）、艾美特（1626）、奧創、舞光等家電大廠合作，並推出台灣大智慧家庭APP，下載數以月均增長三成的速度穩定攀升，更帶動智慧裝置的啟用率高達7成。