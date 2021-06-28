資策會攜手台灣微軟 扶植新創《MineNTU 臺大麥塊》

為彌補畢業生在疫情期間不能親臨典禮的遺憾，臺灣大學跨系的五名學生組織《MineNTU 臺大麥塊》，於6月26日下午籌辦臺大麥塊畢業典禮，透過全球知名遊戲《Minecraft》重現臺大校園；在產官學合作下提供千位畢業生同時上線伺服器，當天臺大管中閔校長也與畢業生們在虛擬世界相聚歡慶，共同運用科技寫下虛擬畢典新頁。

《Minecraft》是一個開放世界，玩家可以毫無限制的實現天馬行空的創意，打造屬於自己的虛擬空間，透過臺大學生共同集結《MineNTU 臺大麥塊》社群，耗費十幾天的時間、超過千人次建築師上線在《Minecraft》重建臺大校園建築景觀，從學校大門、普通教學館、博雅教學館、總圖書館、「活大」第一學生活動中心、陳文成廣場到小福廣場等建築，都逐步完工，連臺大學生熟知的舟山路主架構也已經完成，未來預計會加入水源以及城中校區建築等；防疫期間各項活動被迫暫停下，學生、校友們以遊戲的方式踏進熟悉的校園，跟朋友們相聚，甚至舉辦虛擬畢典，共同創造難忘的體驗，未來也將送進學校總圖書館典藏廣為流傳。

在經濟部工業局指導下，由Digi+數位經濟產業推動辦公室、財團法人資訊工業策進會地方創生服務處(資策會創生處)，運用digiBlock C數位創新基地設置「產業技術支援中心」，以及台灣微軟股份有限公司等，共同擴增網路分流及VM伺服器等資源，協助臺大學生們完成軟體工程架構設計，實現6月26日週六下午3點籌辦臺大麥塊畢業典禮及晚間十點「自己的學校自己炸」線上活動。

在全球仍飽受COVID-19疫情衝擊下，此次臺大線上畢典的虛擬創新應用將帶動許多潛在商機。資策會創生處處長洪毓祥表示，疫情直接影響人類接下來10年的科技發展，資策會作為數位轉型的化育者(Digital Transformation Enabler)，將持續推展新興科技與內容產業的整合，結合科技、文化、教育、社會、藝術等多元領域，帶動我國內容產業技術突破，激發社會創新能量，並支援中小型新創團隊投入創新研究，實踐科技化的關懷應用，幫助臺灣再度展現數位經濟的新里程碑。