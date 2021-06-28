新產能持續開出 下半年面板供需比上升至2.6%

TrendForce研究顯示，受惠於各應用面板備貨動能持續強勁，預測2021全年大世代TFT-LCD面板供需比約2%，市場供需處於健康偏吃緊的狀況。今年上半年受到零組件缺料而抑制出貨表現，整體面板供需比為1.2%，低於供需平衡區間2.5~3%，市場呈現供給吃緊情況，也因此推升面板價格持續走揚。

從上半年玻璃投入及出貨面積表現來看，儘管部分工安意外導致上游玻璃供給吃緊，但整體稼動率仍得以維持八成以上，加上華星光電T9、惠科長沙等新產能陸續進入市場，進而帶動大世代線TFT-LCD玻璃投入面積成長至117.8Mn2（百萬平方米）。此外，延續2020年宅經濟效應，使終端品牌客戶庫存水位皆低，故針對各應用面板的備貨相當積極，惟受到IC供不應求影響，導致出貨面積僅達116.4Mn2。

展望下半年，除了適逢第三季傳統旺季，IT面板仍有一定需求，以及電視加速往大尺寸趨勢邁進等因素支撐，即便第四季有新產能大幅挹注，使得下半年整體面板供過於求比例將擴大至2.6%，但仍屬健康範圍。但隨著新產能逐季放量，第四季供需比將季增0.5個百分點，自第三季的2.4%上升至2.9%，不僅是全年面板供需最寬鬆的時間點，亦是僅次於2020年第一季因疫情爆發導致需求急凍的7.5%，顯示出市場需求高峰已過。

下半年玻璃投入及出貨面積表現方面，雖然有部分面板廠將利用假期進行例行性保養，但預計在Gen10.5及惠科多條產線的產能持續放量下，整體大世代TFT-LCD玻璃投入面積仍有望較上半年大幅增加5.9個百分點，達127.2Mn2。其中，全年玻璃投入面積最高的時間點落在第4季的64Mn2。整體需求面積則如前述所提，在電視尺寸漸大化及IT需求有撐的情況下，較上半年增加1.4個百分點，達123.9Mn2。