橋頭科環評初審仍卡關 須補件再審

環保署今（28）日召開高雄橋頭科學園區環評第二次初審會議，環評委員、民間團體對於再生水、再生能源承諾方面有更高的期待，要求評估2030年達到100%再生水利用、強化減碳規劃等，另外也希望開發單位再補充廢棄物處理、擴大保育面積等資料後，在8月31日前送專案小組再審。

橋頭科基地面積約262公頃，其中約164公頃為廠商設廠用地，預計鎖定AIoT（人工智慧物聯網）領域，引進半導體、航太、智慧機械等產業，約創造就業人口7,500至11,000人，年產值約1,000億元至1,800億元，目標希望今年底就能開放廠商選地，不過在這之前，還得先過環評這關。

南科管理局指出，此案用水量約每日4萬噸，會與高雄園區核定用水量每日10萬噸內共同調度，其中半導體製程用水回收率85%，全廠用水回收率則要達到82%。

用電方面，全期需電量約450MW（百萬瓦），針對用電契約容量達800kW（瓩）的用電大戶，再生能源裝置以前一年平均契約容量的20%計，南科管理局表示，這是優於法定標準的承諾。

此外再生能源使用方面，預計半導體產業以2030年取得實際用電量25%再生能源，2040年取得45%再生能源及2050年實現淨零排放為努力方向，並依國家政策法令及市場上可提供的再生能源量，適時檢討調整。

審查過程中，多位環評委員提到上周審查的台積電（2330）2奈米用地、竹科寶山二期擴建環評案，當時竹科承諾預計在2030年使用再生水達100%，環委認為，平平是科學園區，橋頭科不能輸給竹科，也希望評估再生水比率能夠比照寶山二期。

另外也希望南科管理局詳述再生能源規畫路徑，並加強園區減碳。

環境權保障基金會研究員許博任則指出，橋頭科屬於高耗能耗水的開發案，將明顯加劇高雄環境負擔，用電量一年新增39.4億度，約占高雄家庭用電量七成，增量12.6%；用水實質增加4萬噸，增量約2.6%。

許博任表示，加上近期市場傳出台積電2奈米可能落腳高雄，南科管理局應嚴肅評估橋頭科加上台積電設廠的情境及對環境的加乘衝擊，評估縮小橋頭科、減少用電用水，預留未來台積電設廠的環境餘裕。

南科管理局長蘇振綱表示，寶山二期是單一廠商，但橋頭科是綜合園區，除半導體外，也會引進航太等產業，個別園區之間存在差異性，必須配合招商綜合考量。

專案小組最後決議，要求評估2030年達到100%再生水利用的可行性，及評估再生能源使用量規劃路徑、廢棄物處理量能、擴大東方草鴞等保育類物種保育區面積等資料後，在8月31日前補件再審。