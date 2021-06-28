公平會：結合案件進度7月起開放線上查詢

公平交易委員會今天表示，7月1日起，將結合申報案件的審查進度，提供申報事業線上查詢服務，只要透過線上申報系統向公平會提出事業結合申報，申報人即可同步查詢審查進度，若未使用申報系統的事業，也可向公平會申請帳號密碼，透過系統得知審查進度，讓結合審查的行政流程更公開透明。

公平會表示，主委李鎂2月1日上任後，即督促檢視各項行政流程與規範，並特別成立「結合工作小組」，提出結合申報案件行政流程的改進措施，並配合增修相關的行政規則，其中「建置結合申報案件審查進度線上查詢功能」即為其中一項。

公平會說明，結合申報案件的審查流程繁複不一，且皆需依據公平交易法第13條第1項規定，評估結合申報案的整體經濟利益和限制競爭的不利益，審查過程中也要依法檢視資料是否齊備、徵詢外界意見、等待期間是否延長或縮短、決定是否附加條件或負擔等程序。對參與結合事業而言，進行結合可能涉及投資或財務規劃的經營策略，所以時效和審查進度資訊的掌握，也非常重要。

官員說，線上查詢功能上線後，不但可以節省公文往返時間，利用各種行動載具即可立即查詢結合案件審查進度，也可省去不必要的電話往返聯絡，對申報事業而言，更可即時知悉結合申報案件的進度，掌握經營策略規劃的商機。後續公平會也將逐步透過資訊化、電子化的推動，研擬各項業務電子化申辦作業，簡化各項行政流程，落實簡政便民與行政透明的目標。