盛達工業級無線寬頻路由器 取得物聯網資安標章

盛達電業（3027）致力於研發具備堅固安全防護、高度可靠性和優異效能的物聯網通訊設備。Billion M120N 無線寬頻雙卡單待路由器，經驗證符合台灣資通產業標準協會(TAICS)制定的物聯網資安檢測標準，取得物聯網資安標章，能確保物聯網資料的傳輸安全，將成為國內公私部門優先採購的網路通訊設備。

近來，駭客攻擊事件頻傳，資安防護不足的聯網設備，往往成為網路攻擊的首要目標。面對各種日益頻繁的物聯網(IoT)資安挑戰，為強化台灣的資通產品安全，確保我們在世界資安領域的領先地位，政府相關部門和組織也積極建立國內物聯網廠商能夠遵循的安全檢驗標準-物聯網資安標章。物聯網資安標章的建立得以落實各類型物聯網資安測試規範，檢驗台灣物聯網設備的資安防護力，強化物聯網安全，同時也讓消費者易於識別符合資安認證標準的物聯網設備，於採購時優先採購。

盛達 Billion M120N 提供卓越的網路連接能力及多樣功能，專為快速部署和資料安全傳輸而設計，可在車載、工業控制、企業網路、金融服務(Kiosk、POS和ATM)等應用中提供穩定可靠服務。Billion M120N 整合雙SIM卡無線寬頻、四個Gigabit乙太網路埠、支援Wi-Fi熱點、支援GPS定位、內建VPN以及適用於車載應用的點火感應(Ignition Sensing)等多種功能。已成功為餐車營運商提供車載通訊與系統整合商提供礦業/港口物聯網等安全穩定且具高競爭力的通訊解決方案。

「盛達電業致力於開發ICT解決方案(包括接入設備和中央管理系統)，旨在為各種企業、商業和移動網絡應用以及垂直市場提供全面的網絡解決方案。並已在澳洲、南非、東南亞、英國、東歐等地銷售屢創佳績。」盛達電業技術長何瑞旺表示:「面對工業IoT物聯網快速發展，相對資安風險也大幅攀升。盛達產品強調出眾的不斷線連線和絕對資料保密功能，提供最頂尖通訊效率和保護企業資安的服務。Billion M120N 取得物聯網資安標章將可成為符合國內公私部門標案需具備的資安規格並提升外銷國際上的競爭力。」