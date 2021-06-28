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ABF載板產能AT&S拚全球前三大 重慶新產能加速開出
AT&S(奧特斯)目標在2025年躋身全球三大ABF載板供應商，近期重慶新廠擴充計畫加速推動，旗下重慶三期正處於設備安裝和驗證階段，計劃今年內產量逐步爬升。
AT&S提到，旗下重慶一廠的新增產能滿足市場對ABF載板不斷成長的需求，今年與明年將專注重慶三廠產能的開出。
依據AT&S規劃旗下ABF載板是目前高速運算應用的主導技術，廣泛應用於伺服器、個人電腦、5G基地台中，未來也將擴展到汽車領域。
AT&S日前已預告，市場對重慶工廠生產的ABF載板的需求日益強勁，並持續成長，基於未來強勁需求的預測，公司管理層決定將在未來四年投資約2億歐元（折合約新台幣66.53億元）充分利用現有資源進一步提升重慶工廠ABF載板產能，確立在新客戶中的重要地位。
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