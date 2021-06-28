外籍移工住宿爭議 京元電：要求仲介公司立即改善

針對近期外籍移工住宿管理和生活等事件，京元電（2449）表示，已要求仲介公司於一周內將住宿同仁遷移至合法宿舍，同時在最短時間內，要求仲介公司立即改善用餐狀況及宿舍亂象。

京元電表示，關於外籍移工同仁住宿及生活管理，均委託人力仲介公司負責，該外籍移工宿舍產權非本公司所有，仲介公司將其工業廠房部分樓層空間違規使用為宿舍一事，公司已要求仲介公司於一周內將住宿同仁遷移至合法宿舍。

另有關用餐狀況及宿舍亂象，經了解，由於疫情爆發，涉及大量同仁短時間內緊急降載匡列移出至檢疫旅館，及檢疫期滿經數度快篩、核酸檢測陰性後遷回重行安排降載宿舍，在兵荒馬亂、仲介公司人力吃緊下，或有疏漏，經反映後，均已在最短時間內要求仲介公司立即改善。

京元電強調，無論本外籍同仁，均係公司最重要之資產，公司將會持續強化同仁的各項關懷及照顧。