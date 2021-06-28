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比特大陸砍單台積電 陸行之示警GPU產業

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）今（28）日股價開低走低，早盤曾跌至586元，下跌5元，今日股價走跌受到消息面影響，市場傳出全球最大加密貨幣礦機商比特大陸將下修在台積電投片量。知名半導體分析師陸行之今日提醒，去年虛擬貨幣礦機圖形處理器 （GPU顯示卡曾在二手市場清貨殺傷力。

陸行之今日在臉書表示，2%營收應該還容易被填補，AMD GPU少的量可以用Rome, Milan Milan （AMD 的EPYC 伺服器晶片)；但為何輝達(Nvidia)產業鏈和分析師還沒吭聲，(目前38家買進評等、6家中立、2家賣出)，是在等公司下修8~10月市場營收預期（64.97億美元，2.7% Q/Q，37.5%Y/Y）？還是市場認為AI GPU、遊戲機顯示卡可以補這個大洞？

台積電 GPU 顯示卡

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