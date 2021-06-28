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郭明錤：明年蘋果超廣角搭自動對焦 大立光鉅祥受惠

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
蘋果概念股預料將再吸引市場目光，而近日中國的天風國際分析師郭明錤爆料，今年2款高階iPhone超廣角相機將支援自動對焦（AF）功能。（本報系資料庫）
蘋果概念股預料將再吸引市場目光，而近日中國的天風國際分析師郭明錤爆料，今年2款高階iPhone超廣角相機將支援自動對焦（AF）功能。（本報系資料庫）

本周將位入下半年，也將邁入電子產業全年旺季高峰，蘋果概念股預料將再吸引市場目光，而近日中國的天風國際分析師郭明錤爆料，今年2款高階iPhone廣角相機將支援自動對焦（AF）功能，郭明錤更進一步預測，明年蘋果新機將全面超廣角相機均可望全面支援AF，預料大立光（3008）及模具廠鉅祥（2476）可望受惠。

郭明錤近日最新的產業報告指出，大立光今年超廣角相機鏡頭比重上看80%，而模具廠商鉅祥（2476）則是獨家取得VCM（音圈馬達）機殼訂單，鉅祥為大立光出貨iPhone音圈馬達 (VCM) 的獨家供應商，二家廠商均可望受惠。

受惠於鏡頭與VCM垂直整合優勢，預期大立光今年下半年新款iPhone的自動對焦 (AF) 超廣角相機6P鏡頭供貨比重可望提升到70~80%，可望提升鉅祥VCM機殼出貨動能。

此外，郭明錤更進一步指出，今年下半年新款iPhone中，超廣角相機支援AF的是2款高階的iPhone Pro系列。根據Apple過去的相機規格升級模式來看，明年下半年4款新iPhone的超廣角相機均可望全面支援AF，將有利於鉅祥的iPhone VCM機殼與大立光的iPhone VCM在明年出貨動能，明年有望翻倍成長。

股價表現上，今日大立光股價仍在平盤下小幅震盪整理，不過，鉅祥上周以來股價就明顯轉強，而今日更受到郭明錤最新產業報告激勵，鉅祥盤中股價一度上漲逾7%，股價盤中高點來到45.5元，股價寫下2007年11月以來新高。

iPhone 相機 廣角

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